Israel rechaza declaraciones de diputado hondureño que lo llamó “Estado genocida”

“Nosotros condenamos la forma de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, lo hicimos con la masacre del 7 de octubre, pero no se puede ser indiferente a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde un Gobierno que no representa los intereses de su población, y en un ánimo de venganza desmedido, ha arrasado prácticamente con la población y ha sujetado a los civiles que no han muerto a condiciones de salud y de alimentación extremadamente débiles”, enfatizó.

El diputado pidió al Gobierno de Xiomara Castro reconocer plenamente a Palestina como Estado y “condenar” en los foros internacionales “las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza por parte del Gobierno de Israel”.

“No estamos en contra del pueblo israelí, que es un pueblo trabajador y noble, estamos condenando a un Gobierno, cuya prepotencia y sed de venganza se ha ensañado con seres humanos que han estado por mucho tiempo marginados y sometidos”, sostuvo.

Ante ello, la Embajada israelí en Tegucigalpa aseguró que Israel “ha combatido el terrorismo desde su fundación, hace 76 años”.

Apuntó también que en el ataque del 7 de octubre, “terroristas asesinaron ciudadanos inocentes israelíes, torturaron y violaron a mujeres, niños y ancianos, además de secuestrar a más de 240 personas, de las cuales la mayoría siguen secuestradas”, lo que “ha obligado a Israel a defenderse una vez más contra aquellos que buscan su destrucción”.

Honduras decidió a mediados de abril pasado retirar a su embajador en Israel, Roberto Martínez, debido a los ataques a la población palestina en la Franja de Gaza.