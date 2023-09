Wilmer Cruz dice que ya no respeta a la presidenta Xiomara Castro

En su primera intervención, el exfutbolista contó como se dieron los hechos de la elección del presidente del Congreso Nacional en enero de 2022, acción que hizo que se alejara de la política por varios meses, ya que no compartió, ni apoyó la línea partidaria de su bancada de poner como titular del Congreso Nacional de Honduras al diputado de Cortés, Luis Redondo .

“Nosotros fuimos acusados de traidores, todo el grupo que apoyó al diputado Jorge Cálix, pero no fue así, nunca fuimos traidores, hubiésemos sido traidores si habríamos elegido a otro candidato, pero no, si estamos elegiendo a alguien del mismo partido”, aseveró Cruz.

Wilmer Cruz manifestó que, el no compartir la decisión de la presidenta en aquel entonces de poner en el Congreso Nacional a Luis Redondo como presidente no los hizo traidores, ya que simplemente ejercieron su criterio de pensamiento y no era necesario obedecer el pensar de la mandataria Xiomara Castro.

”Nosotros en ese momento pensamos que la persona idónea para lograr los convencimientos fáciles en el Congreso Nacional era el diputado Jorge Calix, por eso tomamos la decisión de apoyarlo”, relató.

Ruptura con la familia Zelaya

” Yo respetaba mucho a la presidenta Xiomara Castro, le tenía mucho cariño porque era la presidenta de nuestro país y gracias a ella logramos conseguir un curul en el Congreso, pero después de que nos tildará de traidores el amor y el cariño que le tenía desapareció”, detalló Cruz.