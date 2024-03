TikTok la preferida: 4.55 millones de hondureños están en las redes sociales

Meltwater , en colaboración con We Are Social , publicaron recientemente el informe DIGITAL 2024: GLOBAL OVERVIEW REPORT , el cual revela el estado digital en Honduras : usuarios en Internet, redes sociales, entre otros datos del mundo cibernético.

Instagram: Instagram tenía 1.85 millones de usuarios a principios de 2024. Los datos publicados en el informe muestran que la presencia de usuarios aumentó en un 23,3%, es decir, 350 mil entre enero de 2023 y enero de 2024. El 51,8% de la audiencia en Honduras es femenina, mientras que el 48,2% era masculina.

LinkedIn y X: A principios de 2024, LinkedIn tenía 790.0 mil miembros en Honduras. El 47,9% de la audiencia en la red social de profesionales en Honduras era femenina, mientras que el 52,1% era masculina. Por su parte, X (antes llamada Twitter) tenía 653,8 mil usuarios a principios de 2024. Los propios datos de la empresa de Elon Musk indican que el 53,5% de la audiencia era femenina, mientras que el 46,5% era masculina.

Nota: Los datos presentados por Meltwater y We Are Social reflejan el alcance de los anuncios de acuerdo a los usuarios registrados. No necesariamente indican la base general de usuarios activos en cada una de las plataformas sociales mencionadas anteriormente.

