Teletón inicia su obra de amor para recaudar L72.5 millones

Solidaridad y amor, con esas palabras los pacientes que acuden a la Teletón definen la gran obra de amor este viernes 8 y sábado 9 de diciembre.

Una vez más, la fundación Teletón realizará una jornada de amor desde hoy a las 9:00 pm bajo el lema “Todos juntos con un mismo corazón”, que busca recaudar más de 72.5 millones de lempiras y así ayudar a todo aquel paciente que ocupe de rehabilitación en la institución. Asimismo, poder impulsar diferentes Centros de Rehabilitación Integral Teletón (Crit) y Unidades de Rehabilitación Comunitarias (Unicores).

Olga Guerrero (de 78 años) espera que la población hondureña nuevamente aporte su granito de arena para recaudar la meta de este año, pues con esos fondos se sostienen los centros de atención. Doña Olga dijo que desde hace más de siete años acude a la Teletón por una contusión que tiene en uno de sus brazos producto de una caída.

“Yo he visto una gran mejoría desde que vengo a la Teletón, eso es lo mejor que me pudo haber pasado, a mí el doctor Walter me recomendó y desde ese momento todo cambió para mí”, manifestó doña Olga. Ella visita la fundación todas las semanas y no pierde ninguna de sus citas. “A nosotros los doctores nos dicen que no debemos de perder ninguna cita porque perdiendo una nos retrasaríamos y no seguiríamos avanzando”, contó mientras esperaba ingresar a su terapia.

Ella recomienda a toda aquella persona que sufre de alguna discapacidad que acuda a la Teletón, pues “es una buena institución, yo aquí no pago nada, más que el pasaje, pero es algo que nos favorece, y se lo digo yo que tengo mis 78 años”.

Para varios hondureños es un sacrificio ir a la Teletón, pero las mejorías que tienen por las terapias los reconfortan de alguna manera.