Sectores reclaman mejor ejecución del presupuesto

El economista destacó que el Gobierno no está mandando los mensajes correctos para atraer la inversión. “El hecho de que no se llegó a ningún acuerdo sobre la Ley de Justicia Tributaria eso manda un mensaje negativo, nosotros estamos de acuerdo en una reforma tributaria; pero tampoco en ahogarnos en una discusión sin fin, estamos muy claros de que este proceso tardío (elección del fiscal) y donde se han articulado intereses que no son del país no contribuye a un proceso de recuperación económica y atracción de inversión”, sostuvo.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que los gobiernos anteriores han fallado en que el presupuesto se va al gasto y no a la inversión. “Para tener retorno para los ciudadanos, que la economía pueda crecer, se necesita crear inversión en infraestructura productiva, como represas hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos e irrigación agrícola”, expresó Eduardo Facussé.