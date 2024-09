Por sospechas de dengue mueren otros dos jóvenes

Tegucigalpa

Pese a la reducción en el número de hospitalizaciones por dengue en el país, aparentemente la enfermedad sigue cobrando vidas. Ayer se reportó el fallecimiento de dos jóvenes, quienes presuntamente fallecieron por esta grave enfermedad.

Cristian Villanueva, originario de Cuyamel, Omoa, Cortés, fue trasladado de urgencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, donde lamentablemente perdió la vida. La segunda víctima es Mariely Fabiola Ramos, una joven de 21 años que estaba internada en el Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.

A pesar de estos lamentables decesos, los datos muestran una considerable baja en el número de hospitalizaciones por dengue en los principales hospitales del país.

Un ejemplo es el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, que durante el pico más alto del brote llegó a reportar más de 100 casos de dengue hospitalizados. Ayer, solo registraba 24 pacientes ingresados.

No obstante, los médicos recomiendan no bajar la guardia, sobre todo, porque el país ha registrado la presencia de lluvias en los últimos días. “La gente sabe cómo ayudar, pero no lo hace. Tenemos que estar combatiendo este mosquito, eso es muy fácil”, exhortó el epidemiólogo Tito Alvarado.