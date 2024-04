Revelan audios de acusada en crimen de hijo de Lobo Sosa

La primera comunicación que el Ministerio Público identifica entre Norma García y un supuesto miembro de la MS-13, a quien ella se refería como Patrón, fue el 24 de junio 2022, o sea 20 días antes de ocurrir la masacre. “Que le iba a decir, fíjese patrón, lo que sí sé yo es que aquí hay un chavalo que es de antimaras y pandillas. Vive exactamente atrás de donde vivo yo”, le contó la imputada a un contacto identificado como JR Patrón.

Las conversaciones se siguieron dando hasta el 15 de julio de 2022, un día después del asesinato de Saíd Lobo y de sus tres amigos. Es precisamente el 15 de julio, a las 5:58 am cuando García le envió un mensaje de voz en el que le decía: “Buen día JR, aquí está la Policía fíjese en la casa, me dicen que abra el portón”, en ese momento la Policía detuvo a Norma García. La defensa de García expuso ante el tribunal que las horas de los audios no coinciden con lo plasmado en el expediente.