Más rebajas: nuevos precios de los combustibles en Honduras

​​​San Pedro Sula. Los precios de los combustibles en Honduras registrarán rebajas de hasta cinco lempiras por galón en las gasolinas a partir del lunes 16 de noviembre de 2026, según la nueva estructura oficial publicada por la Secretaría de Energía (SEN). En Tegucigalpa, la gasolina súper bajará 4.99 lempiras y pasará a cotizarse en 142.91 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular disminuirá 4.86 lempiras para ubicarse en 128.05 lempiras. Por su parte, el queroseno tendrá una reducción de 1.10 lempiras, fijando su nuevo valor en 146.69 lempiras.

En la capital, el diésel mantendrá su precio en 153.53 lempiras debido a un subsidio gubernamental de 5.05 lempiras por galón, al igual que el gas licuado de petróleo (GLP) doméstico, que seguirá en 249.62 lempiras gracias a un apoyo estatal de 93.36 lempiras. El único derivado con incremento será el GLP vehicular, que subirá 0.61 lempiras para venderse en 63.89 lempiras. Para San Pedro Sula, la gasolina súper bajará 5.08 lempiras hasta situarse en 137.54 lempiras por galón, y la regular caerá 4.94 lempiras para alcanzar los 122.70 lempiras. En la zona norte, el queroseno disminuirá 1.18 lempiras para quedar en 141.26 lempiras.