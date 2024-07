Pobladores de Lempira bloquean carretera exigiendo reparación vial

Santa Rosa de Copán

Alrededor de 500 pobladores de diversas aldeas y municipios del norte del departamento de Lempira se tomaron la carretera CA-4 a la altura de Santa Rosa de Copán, en una protesta que se mantuvo durante más de 8 horas ayer.

Los manifestantes exigen la reparación de las vías de acceso a sus comunidades, que han estado en deterioro durante años.

La protesta comenzó en la mañana en la zona de Los Naranjos y obstaculizó el paso de vehículos hacia zonas fronterizas en el occidente de Honduras, especialmente hacia Ocotepeque donde están las aduanas con El Salvador y Guatemala. Además, afectó otras vías importantes en la región.

Aglutinados en el Frente de Desarrollo Integral del Norte de Lempira, pobladores de los municipios de La Iguala, La Unión y San Rafael Lempira demandaron al Gobierno la rehabilitación de unos 42 kilómetros de carretera.

“Queremos que nos pavimenten la calle desde el desvío del Copinol a San Rafael, ya no son calles, son caminos de herradura. Esto beneficia a unas 40 comunidades de estos departamentos”, afirmaron líderes del referido frente.

En respuesta a la protesta, Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Transporte e Infraestructura (SIT), anunció a través de las redes sociales de la institución la apertura de sobres para la licitación pública del proyecto de mantenimiento de la carretera en cuestión.

No obstante afirmó que, debido a que es un proceso de licitación, los trabajos en las vías no iniciarán de inmediato, puesto que el proyecto de mantenimiento aun no ha sido adjudicado, tardaría varios meses.