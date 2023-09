Pacientes del IHSS colapsan el Atlántida a falta de un hospital

Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) terminaron de colapsar las emergencias del hospital Atlántida de esta ciudad. Las áreas de ginecobstetricia, ortopedia, cirugía general y pediatría están saturadas por el incremento de un 40% más de pacientes.

“Estamos sobresaturados en la emergencias, no quisiéramos utilizar esa palabra, pero es la realidad. El personal viene con frecuencia a la dirección a pedir ayuda, más personal de otras salas que vayan a colaborar porque no se dan abasto. No hay suficientes manos para atender tanta gente en la emergencia”, dijo Silvia Bardales, directora del hospital Atlántida.

La doctora Bardales dijo además que debido al aumento en las atenciones, se han disparado las muertes. “Solo el fin de semana se tuvimos cinco muertos”, lamentó.