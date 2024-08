Descartan casos de viruela del mono en Honduras

La secretaria de Salud de Honduras, Carla Paredes, descartó este viernes que la nueva variante de mpox, antes conocido como la viruela del mono, haya ingresado al país, luego de que el miércoles se informara de cinco casos sospechosos en el departamento de Lempira, en el oeste de Honduras.

“No hay ninguna transmisión, era varicela en uno (...), están bien, estables, ya se ha levantado el cerco epidemiológico, la cuarentena, porque ya está comprobado por laboratorio que no lo era, lo que no significa que no pueda llegar al país”, dijo Paredes a periodistas en Tegucigalpa.