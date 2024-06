Médicos del IHSS rechazan suspensión de vacaciones

Destacó que es una medida innecesaria, ya que no todo el personal médico se está haciendo cargo de la emergencia sanitaria provocada por el dengue. “¿Qué va a hacer, por ejemplo, un ortopeda tratando dengue o un cirujano tratando dengue”, objetó el médico.

Según Umaña, esta decisión podría causar daños a los derechohabientes, afectando la atención médica. “Qué va a pasar cuando termine la emergencia?, todos los especialistas van a querer sus vacaciones y no se las van a poder negar porque es un derecho adquirido, el Seguro se va quedar sin especialistas”, advirtió Umaña.

Carlos Umaña , miembro de la Asociación de Médicos del IHSS , declaró: “La programación de vacaciones del Seguro Social se hace muy cuidadosamente, porque no se puede quedar descubierta una guardia e incluso se llega a un acuerdo con el paciente”.

Señalan que la cancelación de vacaciones provocará problemas en la agenda de los médicos, sobre todo, en las especialidades, dificultando la atención y el manejo adecuado de los pacientes.

Umaña enfatizó que no se ha concretado ningún acercamiento con el gremio. “La asociación como tal no ha sido recibida, solo el sindicato tuvo un acercamiento, pero la Dirección Ejecutiva quedó de enviar un memorándum para revertir la situación; hasta el momento no han enviado nada”, reprochó el médico.

Advirtió que hay especialistas que ya deberían estar en su período de vacaciones, sin embargo, no lo están. “Se van a terminar yendo y a esos pacientes nadie los va a ver”, señaló.

La Asociación de Médicos del IHSS exhortó a las autoridades a revocar esta medida para evitar un colapso en la atención médica durante la crisis sanitaria.