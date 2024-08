Honduras sigue a merced de tormentas y huracanes

Honduras está a las puertas de una temporada intensa de tormentas y huracanes, este mes de septiembre en el océano Atlántico, y la vulnerabilidad del Valle de Sula y el litoral Atlántico, regiones históricamente más afectadas por estos fenómenos tropicales, sigue latente.

Terminada la canícula, según proyecciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en septiembre y octubre se espera la formación de unas 23 tormentas, de las cuales 11 podrían llegar a la categoría de huracán y de estos unos dos podrían impactar fuerte en el territorio nacional.

Habitantes que residen en sectores vulnerables de los departamentos de Cortés, Yoro, Santa Bárbara, así como Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, se encuentran preocupados porque este año muy pocas obras de construcción y reparación de bordos de contención se han ejecutado.

Según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en el Valle de Sula se necesitaban 23 proyectos de intervención para mitigar los riesgos, pero solo siete fueron aprobados y algunos no se han concluido.

Mientras que en el litoral Atlántico este año no se ejecutaron proyectos de construcción de bordos y reparación de los ya existentes. Algunas alcaldías de los departamentos de Atlántida y Colón solo han dragado ciertas quebradas con apoyo de la Comisión de Permanente de Contingencias (Copeco), por lo que esta región sigue a merced de los huracanes.

“En septiembre siempre hay varios ciclones que se forman en el Caribe y pasan muy cerca de nosotros, en este mes donde tenemos altas probabilidades de afectación. Históricamente, septiembre y octubre han sido los meses que más afectaciones hemos tenido, aunque los últimos fenómenos se dieron en noviembre”, dijo Francisco Argeñal del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para el peor escenario para que no nos agarre desprevenidos, ojalá no ocurra porque son pronósticos. Si hay incertidumbre, siempre hay un margen que pueda decirse que el pronóstico no se cumpla. Históricamente, donde se forman los huracanes es en el Caribe, por lo tanto, las regiones más expuestas son el Valle de Sula, el litoral Atlántico y las Islas de la Bahía”, agregó Argeñal.