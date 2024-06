Protegen sectores vulnerables ante llegada de las lluvias

La quebrada que pasa por ahí tenía años de no ser dragada y representaba un serio peligro para los habitantes del sector. Con estos trabajos cuando llueva ya no se verán perjudicados y sus viviendas no se inunden.

Son unas seis colonias que se beneficiarán con los trabajos que se están desarrollando”, dijo Mario Rodríguez, subcomisionado regional de Copeco.

El funcionario de Gobierno dijo además que luego que finalicen la intervención en ese sector, la maquinaria se trasladará a otras zonas de la ciudad.

“Tenemos solicitudes de comunidades como Corinto, Sambo Creek, entre otros sectores , solo les pedimos paciencia para poder hacer las labores de dragado”, agregó Rodríguez. En esta zona oeste de La Ceiba se ha intervenido casi un kilómetro a lo largo de la quebrada.