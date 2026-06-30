Estudiantes del Instituto Patria recibirán talleres técnicos de sastrería, panadería y repostería

La Lima, Honduras

Jasmin Anyoleth Juárez, directora del centro educativo, destacó a LA PRENSA que esta iniciativa representa un avance importante para la comunidad estudiantil y para las familias de la ciudad, ya que permitirá a los jóvenes adquirir conocimientos prácticos que podrán aplicar en su vida diaria y convertir en oportunidades de negocio.

El Instituto Patria de La Lima inauguró este martes un nuevo proyecto de equipamiento para su taller de hogar, donde estudiantes podrán recibir formación técnica en áreas como sastrería, panadería y repostería, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y fomentar el emprendimiento.

“Estamos enfocados en enseñarles a los jóvenes para la vida, para que luego puedan emprender sus propios negocios desde sus casas”, expresó Juárez durante la inauguración del proyecto.

Además, explicó que el impacto de esta iniciativa no se limitará únicamente a los estudiantes, ya que también se abrirán espacios de capacitación para padres de familia y miembros de la comunidad interesados en aprender estos oficios.

El proyecto fue posible gracias a que una reconocida empresa realizó una donación de 800 mil lempiras para el equipamiento de los talleres, dentro de un proyecto valorado en 900 mil lempiras. Según la directora, esta es la segunda colaboración entre la empresa y el instituto, luego del mejoramiento del gimnasio del centro educativo.

Juárez detalló que el nuevo taller cuenta con equipo de última generación, incluyendo hornos industriales y herramientas especializadas, lo que coloca al Instituto Patria con instalaciones comparables a las de centros privados.

Actualmente, el instituto cuenta con una matrícula de 1,300 estudiantes y para el próximo año proyecta ampliar su oferta académica con un sistema de educación a distancia, orientado a jóvenes que trabajan y buscan continuar sus estudios durante los fines de semana.

La directora también aprovechó para hacer un llamado al Gobierno y a la empresa privada para seguir apoyando la educación pública y fortalecer la infraestructura de centros educativos como el Instituto Patria, que este año celebra siete décadas de historia al servicio de la formación académica en La Lima.

Como parte de su aniversario, las autoridades invitaron a la comunidad a participar en las actividades conmemorativas que se realizarán el próximo 26 de julio, incluyendo el tradicional “Patria Run”.