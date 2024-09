Estados Unidos insta a cuidar inversión de las zede tras fallo de la Corte

Desde el gobierno, se instó a las zede a adherirse a regímenes nacionales, como el de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) o el régimen de Zonas Libres (Zoli).

No obstante, dentro de las zede consideran que esto no es viable. “La inversión fuera del régimen zede no es factible porque dicho régimen ofrecía incentivos fiscales y de construcción. No podemos trasladarnos a otros regímenes porque tenemos empresas, como las de criptomonedas, o una en Roatán que cuenta con la torre más alta, pero bajo un régimen nacional no nos permitirían construir a esa altura”, explicó Jorge Colindres, secretario técnico de la zede Próspera en Roatán.