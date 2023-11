Por migración, construcción pierde albañiles y soldadores

“Primero, no encontramos suficientes albañiles para que trabajen en los proyectos, muchos albañiles buenos para trabajar se han ido de país. Los que no se han ido quieren ganar más dinero del que podemos pagar”, dijo.

Lindolfo Lara, con 25 años de instalar techos en diferentes zonas residenciales del San Pedro Sula, considera que “este año ha sido bueno para la construcción, ha habido mucho movimiento, pero ha habido problemas con la mano de obra por el fenómeno de la migración”.

“La semana pasada se fueron para Estados Unidos dos amigos míos que eran buenos soldadores. Y hace poco contraté a una persona que me dijo que era soldador, me pidió L4,200 a la semana, pero a la hora de soldar y poner las láminas no podía trabajar. Ese es el problema que estamos teniendo, mucha gente con experiencia se ha ido y otros que no saben dicen que pueden”, relató Lara.

El fenómeno de la migración masiva, observan los contratistas, genera internamente un problema económico para familias que desean construir o comprar una vivienda porque aumenta los precios de la mano de obra.

Específicamente en la construcción la mano de obra se vuelve mucho más cara y los precios de las casas también porque este sector, por estar en un franco crecimiento, aumenta la demanda de fuerza laboral en un mercado que registra una contracción de la oferta por la fuga de trabajadores.

La mayor parte de hondureños que emigran a Estados Unidos está compuesto por hombres que, una vez que entran a ese país, trabajan en construcción, jardinería y otras actividades que no requieren mayores conocimientos y destrezas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que entre el primero de enero y 26 de noviembre llegaron deportados más de 51,500 personas: hombres, 56%; mujeres, 18%; niños, 18% y niñas, 16%.