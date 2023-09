Cadenas minoristas europeas impulsan el café hondureño

Con la marca Way To Go, la compañía Lidl vende en Holanda y otros países europeos granos producidos en Marcala, La Paz, por la cooperativa Café Orgánico Marcala, S.A. (Comsa), igualmente con el sello Fairtrade.

Mientras que Migros, una de las dos principales cadenas minoristas de Suiza, oferta al mercado helvético la marca Café Royal en sus presentaciones crema intenso, crema y espresso con granos especiales producidos en fincas ubicadas arriba de los 1,200 metros sobre el nivel del mar en Santa Bárbara.

Al mismo tiempo, las tiendas de Coop de Suiza ofrece a sus clientes La Mocca Bio Bohnenkaffee Lenca. Este café especial es producido por la cooperativa Cosagual en fincas ubicadas en Gualcinse, Lempira. Esta empresa también comercializa chocolate hecho con cacao hondureño.

El holding Emmi AG de Suiza vende en envases recicladas la bebida fría Caffè Latte preparada con leche y café de granos de Honduras, Nicaragua y Guatemala.