Giran orden de captura contra defensor de DDHH por dichos contra ministro de Seguridad

“Todo fue practicado bajo Casa Presidencial desde ahí se giraron la orden de captura, nos vamos a presentar, pese a que me están violentando mi inmunidad parlamentaria”, añadió el presidente de Joprodeh.

“Yo ya había denunciado que solo de dos formas me podían callar, matándome o judicializándome, ya lo hicieron, así que después de esto lo único que nos queda es seguir enfrentando este sistema que está instrumentalizando a la Fiscalía”, aseguró.

En la mañana de ayer, Jiménez denunció amenazas de muerte en redes sociales, tras sus declaraciones sobre la actuación de las autoridades policiales en el caso de los cinco jóvenes raptados y asesinados. “Si te enseñara los mensajes de horas de la madrugada de los ‘call center’ de Libre, donde amenazan de muerte en mi Facebook personal, en Messenger”, afirmó.

También acusó al director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, de intentar disminuir sus medidas de protección tras denunciar irregularidades en su gestión. “El interés de este señor director de la Policía de modificar y disminuir mis medidas de protección ha sido manifiesto solo porque he denunciado su actuar perverso”, reveló Jiménez.

Jiménez denunció que las autoridades no informaron sobre el paradero de los cinco jóvenes para no opacar el Foro de São Paulo y los actos de conmemoración del golpe de Estado de 2009. “Nosotros lo único que hemos dicho es que no se necesita ser criminólogo para entender que esto fue para no opacar los eventos del Foro de São Paulo y la conmemoración del golpe de Estado”, concluyó el defensor de derechos humanos.