Equipos de salud arriesgan sus vidas para vacunar contra el covid

La vacunación comunitaria en Intibucá se ha convertido en una necesidad prioritaria de la zona, ya que “es la población que menos se ha vacunado porque son comunidades alejadas en donde las madres no pueden dejar a sus hijos y tampoco pueden llevarlos, pues los cargan en sus brazos y no podrían cruzar el puente, además hay muchos adultos mayores que no pueden caminar esas distancias para poder acceder a una vacuna”, afirmó la doctora.

“Piensan que los tenemos olvidados, pero no es así, por ello acercamos los servicios de salud, aunque sea sacrificado para nosotros. Es muy satisfactorio ver cómo las comunidades agradecen esto”, relató la doctora Aguilar.

En cuanto a su experiencia personal, la doctora contó que “era la primera vez que pasaba por allí (sobre el puente) y sentí mucho miedo, se siente un temblor en las piernas e íbamos cargados, tenía miedo, pero valió la pena.Al llegar y ver reunidos a todos nos dio enorme satisfacción. Atendimos a madres de familia, niños y adultos mayores”.

La UAPS Pimienta atiende a centenares de personas en cinco comunidades de La Esperanza y de San Francisco de Opalaca, bajo una administración descentralizada.