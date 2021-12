$!Diputados “famosos” quedan fuera del Congreso Nacional

Líderes que desde hace décadas estaban incrustados en los curules, exfutbolistas y personajes mediáticos que se convirtieron en legisladores, que a la postre resultaron improductivos, recibieron un castigo en las urnas en las elecciones del domingo y quedaron fuera del nuevo Congreso Nacional (2022-2026).

Entre estas figuras relevantes el más destacado es Oswaldo Ramos Soto, quien se ha mantenido en el Legislativo por 20 años. Esta vez buscaba la reelección a través de la casilla 288 en la papeleta del Partido Nacional (PN) por Francisco Morazán, pero no logró capitalizar los sufragios necesarios. Quedó fuera.

José Jesús Villanueva Maradiaga, un comunicador social con aires de cómico y conocido como El Alero, se convirtió en las elecciones de 2017 en el segundo candidato a diputado del PN por Francisco Morazán más votado, con 223,495 marcas, después de David Guillermo Chávez Madison, que tuvo 224,314 votos, pero el domingo no recibió el respaldo necesario del pueblo.

El rostro de Villanueva no será visto en el hemiciclo. Así como él, tampoco el de Chávez Madison, quien no buscó la reelección, sino la alcaldía de Tegucigalpa con mal suceso porque su rival Jorge Aldana, candidato de Libertad y Refundación (Libre), le propinó una vapuleada electoral. Del departamento de Francisco Morazán no vuelven en este periodo al Congreso Renán Inestroza (PN), Sobeyda Andino (PL), Edinora Brooks (PL) y Elvin Santos (PL), implicado en el caso de corrupción conocido como Pandora. Tampoco logró la reelección Felícito Ávila de la Democracia Cristiana (DC).