Leopoldo Crivelli ejerció el sufragio y habló de los señalamientos en su contra en corte de Nueva York

Choloma, Honduras.

Leopoldo Crivelli, actual alcalde de Choloma, asistió pasado el mediodía de este domingo a la escuela José Trinidad Cabañas del centro de esta ciudad para ejercer su sufragio y se refirió a los señalamientos en su contra por parte del exlíder del cartel hondureño de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en una corte de Nueva York.

En la ciudad de las maquilas reina un ambiente de tranquilidad y una considerable cantidad de ciudadanos han salido a votar. El consejo municipal electoral espera que al menos 150 mil ciudadanos voten, aunque no hay un dato concreto de cuantos de los que no están en el censo lo harán.

'Polo' Crivelli opina que “la gente no ha asistido, quizá por el Covid-19, la pandemia, por los fenómenos que han ocurrido, pero algo está pasando, pueda ser por los malos gobiernos que hacen que la gente se vuelva apática, esa apatía que se está observando ahorita es el producto de que si hay un mal gobierno, a la gente no le interesa si hay uno bueno o uno malo, es bastante lamentable lo que está ocurriendo, no puede ser que una parte, la minoría de un país pueda elegir un gobierno, nos debería de llevar a la reflexión para poder hacer cambios en la vida política, en el estilo de la democracia”.

Leopoldo Crivelli al momento de ejercer su voto en la escuela José Trinidad Cabañas.

“Una vez que pase este proceso debería de elegir a la persona más adecuada, independientemente de quiénes sean, pero que tengan un valor moral para que puedan hacer, lo que deberían de hacer para poder estructurar y armonizar un proceso electoral ya en las generales que garantize la verdadera democracia”, añade.

SEÑALAMIENTOS EN SU CONTRA

Crivelli se pronunció a los señalamientos en su contra por parte de Leonel Rivera. Según el testigo, que cumple condena en Estados Unidos y testifica a petición de la Fiscalía, el alcalde de Choloma ofrecía información a los narcotraficantes “cuando venía la policía de la lucha contra el narcotráfico. Venían de Tegucigalpa o de San Pedro Sula a hacer operativos ahí en Choloma, donde vivía el acusado (el supuesto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez)”.

“Yo tengo 71 años de vivir aquí en Choloma, todo mundo me conoce desde cipote, saben que soy un hombre tranquilo, de paz. Se me menciona, no me señalan, que es diferente, Una cosa es que lo mencionen y otra que lo señalen. Una mención puede ser malintencionada, puede ser algo que le sirva de una evidencia, yo estoy tranquilo, ando solito, sin guardaespaldas, sin nada, nunca he usado armas, no conozco la coca, así que de qué me puedo afligir si no sé nada de todo eso”, asegura Crivelli.

“Si alguien me pregunta, es lo que estoy contando, me siento tranquilo porque en mi vida yo he tenido o tendré un ápice de acercamiento para un ilegalidad como es el narcotráfico, jamás en mi vida, porque también se los he trasladado a mis hijas y eso nos hace estar de manera tranquila, transparente, la gente ya me conoce y sabe que yo no soy capaz de esas cosas”, agregó.

BUSCA SU QUINTO MANDATO

Crivelli después de realizar su sufragio. Foto Franklin Muñoz

Leopoldo Crivelli busca su quinto periodo al frende de la alcaldía de Choloma. “Yo sueño con construir un hospital, desde que yo he sido el alcalde de Choloma lo he gestionado, he buscado y todavía no conseguí una respuesta en el Gobierno, lo he buscado con organismos o fundaciones externas y tampoco, pero tengo la confianza de doña Linda Coello de la Fundación Cepudo que lo vamos a construir y por eso ahora hago la propuesta al pueblo porque ya tengo una palabra y ojalá esa promesa se pueda cumplir para poder dejarles algo importante en la vida de nuestro municipio”.

“Eso es todo lo que propongo, pero como hay personas que dicen que yo tengo 15 años, no se necesitan 15 años para hacer un hospital, se necesitan 300 millones (de lempiras) para poderlo construirlo, en 5 años no podemos hacer 300 millones, no sé en cuánto tiempo tardara alguien en juntar 300 millones, licitarlo y poder construir un hospital, y no solo eso, tiene que tener la logistica, instrumentos, técnicos, doctores, médicos, todo lo que funciona en un hospital. No es fácil, pero lo estamos gestionando”.