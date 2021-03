Más de 500,000 muertos quedan fuera del censo

SAN PEDRO SULA.

Bajo la premisa de que los muertos nunca más volverán a “votar” en el país, autoridades prometen que los procesos electorales a realizarse este año serán transparentes, honestos y sin ningún tipo de manoseo político.

Esta garantía inició hace dos años con la transformación del Registro Nacional de las Personas (RNP) a través de una comisión interventora, que fue la encargada de depurar la base de datos de los hondureños a fin de que quedara un censo real donde no aparecieran fallecidos ni compatriotas que residen en el extranjero.

3 claves. Un documento seguro e innovador: El nuevo DNI fue fabricado en Polonia con las mejores tecnologías de identificación y los más modernos mecanismos de seguridad. Códigos. La tarjeta tiene todas las funcionalidades que el Estado requiere. Integra más de 20 mecanismos de seguridad, entre ellos, dos códigos QR y uno de barra. Emplea la biometría facial y dactilar para hacer trámites más rápidos y confiables. Estandarizada. En la documentación se incorporarán chips que servirán para que el RNP y otras instituciones tengan acceso a información del usuario, algo que no existe con la actual identidad. En este sentido, la tarjeta permitirá con mayor facilidad la identificación de criminales o personas con deudas legales. Beneficios. Esta nueva cédula, además, ayudará a una impresión más precisa en fotografía y texto. Contiene información que solo puede ser vista con microscopios y nadie las podría duplicar para crear una cédula falsa. Tiene datos que solo son del conocimiento del ciudadano.

Óscar Rivera, comisionado del RNP, informó a LA PRENSA que existía un subregistro de más de 500,000 defunciones, debido a que los familiares o responsables del fallecido no realizaban la inscripción de su muerte, por lo que estas personas continuaban figurando en los cuadernos electorales, lo cual por décadas generó la incertidumbre de que en Honduras los muertos votaban.

El funcionario explicó que con el enrolamiento para el nuevo documento nacional de identificación (DNI) lograron depurar estas defunciones de la base de datos.

Entre las inconsistencias más comunes encontradas en el enrolamiento están que una misma persona apareció inscrita dos veces con su nombre o apellidos alterados por errores ortográficos, además de números de identidades erróneos y sexo equivocado.

Producto de las irregularidades, también son muchos los casos de ciudadanos que estando vivos no pudieron votar por no aparecer en los padrones electorales y hondureños que con varios años viviendo en otra nación aparecían en los cuadernos como si estuvieran en el país.

Personal del RNP trabaja en el escaneo de las identidades.

Antes, como no existían mecanismos de control, se denunciaba que los miembros de las mesas electorales utilizaban los datos de esos ciudadanos para favorecer al partido político que representaban.

Rivera señaló que la entidad está robusteciendo todos los sistemas correspondientes a la inscripción de defunciones, interactuando con diferentes instituciones que tienen que ver con las personas, incluidas las que viven en el exterior.

“Los muertos no van a votar, para que un muerto vote tuvo que haber llegado a enrolarse, y eso no es posible. Podemos tener la total confianza de que se ha hecho un trabajo seguro y sin manipulaciones”, refirió el comisionado.

Cada caja cuenta con un número de serie y contiene 240 unidades de cédulas.

Entrega de identidades

Con gran expectativa arranca hoy en las principales ciudades del país la entrega de más de 4.8 millones de tarjetas de identidad. Carlos García, coordinador de enrolamiento en Cortés, expresó que desde el pasado fin de semana todos los equipos de enroladores a nivel nacional trabajan en el escaneo de los lotes de cédulas enviados a los diferentes municipios desde la oficina central de Tegucigalpa para que la información sea fluida al sistema con el propósito de que la entrega sea ordenada.

Sin embargo, reveló que por un problema en el sistema la entrega de las cédulas no se inicia hoy en San Pedro Sula.

El ciudadano no tiene que traer nada, todo se hará mediante biometría facial Carlos García , Coordinador de enrolamiento.

El comisionado Rivera anunció que el proceso de entrega comenzará mañana jueves en la capital industrial.

García señaló que a Cortés llegaron un aproximado de 640,000 tarjetas, de las que 300,000 fueron para San Pedro Sula, adonde la entrega se hará en 158 instituciones educativas que funcionan como centros de votación.

García detalló que el proceso para la entrega de la identidad a cada ciudadano comienza con un reconocimiento de biometría facial.

Una vez que se comprueba que los rasgos coinciden con el ciudadano que está registrado en el sistema, el enrolador mostrará inmediatamente la información del solicitante y el número de caja y de serie del sobre que contiene el documento.

El RNP asegura que hizo una depuración completa de su base de datos.

“Luego, el enrolador extraerá el sobre de la caja, se lo dará a la persona para que lo abra en presencia de él, verifique que sea su identidad y, una vez que comprueben esto, el enrolador escaneará el código QR que trae el documento para hacer constar que el ciudadano lo revisó.Luego, la persona firma y le hacen un último reconocimiento facial, y ese será el procedimiento que se hará con todos los ciudadanos”, profundizó García.

Advirtió que es imposible que haya anomalías en la entrega del documento o la posibilidad de que una persona se haga pasar por la que aparece en el sistema, ya que habrá un control estricto desde la llegada de los ciudadanos a cada establecimiento.

El coordinador de enrolamiento hizo un llamado a los pobladores para que acudan a reclamar su tarjeta de identidad, pues estará llegando a los lugares más cercanos al domicilio de cada habitante.

Datos 1997 En que fue emitida la actual tarjeta de identidad, misma que ya no cumple los estándares de un documento moderno. En mayo dejará de ser vigente. 10 Tendrá validez el DNI, es decir, que en 2031 el Gobierno tendrá la tarea de efectuar un nuevo proceso de enrolamiento.

La entrega se hará en jornadas extendidas de lunes a domingo hasta el próximo 13 de marzo a partir de las 8:00 am, sin hora de cierre, pues el objetivo es atender hasta la última persona que llegue cada día.

Las autoridades recordaron que estamos en una pandemia, por lo que se respetarán todas las medidas de bioseguridad y no se atenderá a nadie que no porte su mascarilla, y quien no la ande podrá pedir una a cualquiera de los colaboradores que se encuentren en los puntos de entrega.

Todos los centros educativos utilizados para el proceso contarán con el resguardo de la Policía Nacional y Militar.