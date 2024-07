Más de un millón de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en Honduras

Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), condidera que la baja cobertura en ambos niveles educativos se debe en gran parte al descuido de las autoridades, especialmente en el nivel de preescolar.

“El sistema educativo no ha asumido la responsabilidad de que todo niño y niña en la edad de prebásica es obligatorio que debe estar en un centro escolar, ese rol no lo ha asumido el estado de Honduras”, apuntó.

De acuerdo al docente, hacen falta profesores de educación prebásica, pues los que hay no son graduados en el área, así como nuevos centros educativos en ese nivel.

“Tenemos que tener el personal docente que no se tiene, por lo que habría que prepararlo, los que hay son pocos y están ocupados, además muchos centros que tienen prebásica no tienen docentes en el área. Así mismo no hay infraestructura para tener kínderes en todos los pueblos, ese es otro reto que hay, hay escuelas en todos los sectores, pero no hay nivel de prebásica”, detalló.

En el caso de secundaria, el dirigente magisterial resaltó que, los factores de exclusión están más asociados a la pobreza y la falta de interés de los estudiantes por continuar con sus estudios, por lo que se deben fomentar e incentivar la permanencia en los centros. En ambos niveles el sistema privado está ganando terreno, señaló Navarrete.