La deuda histórica de los últimos diez gobiernos

Bautista criticó que no hay compromisos de ningún gobierno y es por eso que no se han llevado a cabo esos proyectos.“Por eso es que no se arrancan con esos proyectos, pero la necesidad de construirlos es más que evidente y urgente. La factibilidad está más que demostrada, se recibieron fondos para hacer los estudios y lo hizo una empresa canadiense, pero lamentablemente cada gobierno que viene quiere hacer otra cosa a su manera y eso es lo que ha demorado la toma de decisiones. Se tenía un diseño casi al 95% cuando estuvo el gobierno de Juan Orlando Hernández , pero ya vino este gobierno y prácticamente quiere desconocer ese estudio y hacer otro nuevo, dicen que van a arrancar en 2024 y yo lo dudo así como van”, lamentó.

German Pérez Destephen, miembro de la Fundación de Desarrollo del Valle de Sula y miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Industiales (Andi), dijo que en el caso del Plan de Desarrollo Urbano se contempla sacar a los vendedores del centro de la Capital Industrial y la construcción de varios mercados en diferentes sitios para descongestionar el área que se han tomado.

“Por un lado no se tienen los recursos para hacer esas inversiones que son grandes y me parece que las autoridades municipales tienen temor para tomar estas decisiones y no enfrentarse a las seis organizaciones de vendedores estacionarios y que implican más de 10,000 vendedores en las calles y que si no se hace una acción de confrontación difícilmente los van a poder sacar y cada vez ellos se están tomando más espacios”, lamentó.