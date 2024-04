“Daño en la playa de Miami, Tela se revertirá a partir de mayo”: Antal Borcsok

Respecto a la reciente visita de funcionarios de la Serna, Borsock dijo: “me encanta que ahora están interesados en ayudar a la comunidad. Al principio estaban interesados en decirles que era prohibido poner sacos. Cuando vieron la situación y se tomaron el tiempo de ir a analizar el problema, vieron el problema que enfrenta la gente”.

Elogió la reacción de la comunidad que se unió para buscar alternativas y evitar quedarse aislados. “Ellos fueron ágiles en tomar decisiones y solucionaron. Imagínense que hubiéramos esperado hacer un análisis de impacto ambiental. Sí, con todo lo que hicieron por poco y se quedan sin playa”, acotó.

Por otro lado, el fundador del acuario Tela Marine, dijo que cuando la población está en riesgo, se prioriza a la gente por encima de la naturaleza misma.

“En el mundo de los ambientalistas nos volvemos súper radicales. A la naturaleza no la tenemos en nuestras manos. Yo primero salvo a un niño antes que mil tortugas, siempre. Mil tortugas, pues que se mueran, pero un niño vale más que mil tortugas. Cuando estamos haciendo conservación lo más importante es la comunidad. Si la comunidad está bien, en lo económico, en su modo de vida, entonces por consiguiente, va a poder preocuparse por la conservación. Si hay una persona que no tiene comida, que no tiene insulina para la mamá y la hija no la puede mandar a la escuela, que le va importar un delfín”, reflexionó.

En atención a esta situación, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Lucky Medina dijo a LA PRENSA que desplegó a la Miami hondureña a equipos de Serna para revisar nuevas medidas propuestas con asesores expertos en oceanografía y dinámica de mares.Dijo que al tener los resultados con las modelaciones y pláticas con representantes de la comunidad los compartirá.

“10,000 sacos con arena han sido insuficientes para contener efectos de alta marea en playas de Miami, Tela. Nuestros equipos técnicos recorrieron la zona para definir nuevas acciones de inmediato, y salvar nuestras costas y la Laguna de Los Micos, amenazadas por el calentamiento global”, se compartió en la cuenta de X de esa secretaría de Estado.