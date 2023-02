Cardenal Rodríguez: Las ideologías “caducas” amenazan la paz

El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este miércoles que las ideologías “son una amenaza para la paz” y pidió a los funcionarios públicos de su país que no se guíen por “ideologías caducas” para construir una mejor Honduras.

“Las ideologías son una amenaza para la paz”, subrayó el cardenal en una misa en honor a las Fuerzas Armadas conmemorativa a los 276 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

Agregó que las ideologías “claro que sirven porque no puede existir un partido político sin ideología, pero eso no quiere decir que todos debemos pensar igual”.

“No es hoy tiempo para decir que este Gobierno es de un partido, no este Gobierno es de todo el país”, indicó el religioso, quien precisó que el arte de la política es “poder dialogar, concertar”.

Dialogar, según Rodríguez, “no es querer imponer a toda costa mi propio pensamiento, dialogar es expresar nuestro pensamiento para buscar la verdad y optar por lo mejor”.

Aseguró que “no es fácil el arte de la política”, por lo que invitó a los hondureños a “rechazar esa ideología que dice: este es un buen político porque sabe todas las mañas y trucos con tal que no lo descubran, ese es un delincuente, no es un constructor de paz”.

LA FE NO ES UNA IDEOLOGÍA

Honduras es un “solo pueblo, no es la Honduras de una ideología, de otra ideología o de cualquier ideología”, señaló el cardenal hondureño, quien recordó que la fe “no es una ideología, sino la fe cuestiona todas las ideologías y sin fe no se puede construir nada duradero”.

El mensaje de la virgen de Suyapa es “sigan adelante construyendo algo mejor, promoviendo valores”, señaló el religioso, quien instó a todos los hondureños a “colaborar” para hacer de “nuestro pueblo, un solo pueblo”,

La misa es dedicada a la institución armada, que tiene como su capitana general a la virgen de Suyapa, cuyo día dedicado a su diminuta imagen, de seis centímetros, tallada en madera de cedro, es el 3 de febrero.

Las función de las Fuerzas Armadas, añadió Rodríguez, “no es buscar guerra ni división, es la defensa del país, de nuestros valores y ahí debemos tener muy presentes cuales son esos grandes pilares sobre los cuales se construye la paz”.

NO GUIARSE POR IDEOLOGÍAS CADUCAS

El cardenal exhortó a los funcionarios públicos a que “no se avergüencen nunca de su fe” y “dediquemos a construir con amor”.

“Guiémonos por el Evangelio, no por ideologías caducas, que ya expiraron, Honduras puede construirse sobre todo su pueblo unido, y esto es el deseo de la madre del cielo, que ella nos bendiga a todos y les inspire los mejores sentimientos”.

El religioso pidió a la virgen de Suyapa que “guíe” a los diputados hondureños para que le den a Honduras “la mejor Corte Suprema de Justicia”.

“El pueblo les va a bendecir, sino les pedirá cuentas”, añadió Rodríguez, quien dijo espera que la patrona de Honduras “nos dé fuerzas para vivir en la verdad, la justicia, la libertad y el amor”.

El Congreso hondureño no pudo elegir la semana pasada a los quince nuevos magistrados del Tribunal Supremo para el período 2023-2030 por la falta de consenso entre las principales bancadas.

Según la ley, los diputados tienen dos semanas más para elegir a los nuevos magistrados. Mientras los nuevos son electos, los magistrados salientes continúan en el cargo.