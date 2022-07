Canciller de Honduras dice que no estar de acuerdo en Lista Engel “nos hace ver como un país digno”

El canciller Eduardo Enrique Reina reforzó el comunicado de Relaciones Exteriores y este día se volvió a pronunciar asegurando que la relación bilateral entre Honduras y EE UU no corre ningún riesgo.

“Mantenemos un máximo nivel de relaciones con los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo en unos temas y en otros no”, acotó Reina.

Asimismo señaló que Honduras no siempre deberá estar de acuerdo con lo que provenga de Estados Unidos. “Cuando no lo estamos lo decimos de manera franca, esto no entorpece la relación; al contrario, la hace franca y sincera y además nos hace ver como un país digno, que lleva una relación soberana”, puntualizó.