Caballos que eran de JOH fueron comprados por un hermano de diputado de Libre en Copán

El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Gonzáles, confirmó que los 15 caballos que le fueron incautados al expresidente Juan Orlando Hernández en abril, fueron vendidos a una sola persona por la vía de venta directa.

El funcionario reiteró que la OABI estaba facultada para hacer la venta porque los animales necesitaban mantenimiento y la institución no tenía las condiciones de alimentarlos ni mantener a los semovientes ya que varios de ellos eran de una raza bastante cara.

Manifestó que no puede dar a conocer quién adquirió los caballos ni en cuánto fueron vendidos; sin embargo, aseguró que en caso de que el exmandatario regrese al país y se le devuelven los bienes, el dinero de la venta de los caballos se le entregará.

“La OABI estaba facultada de hacer la operación y en el caso de lo que dijeron los abogados de Juan Orlando están en su derecho de querer saber, pero al mismo tiempo tienen que conocer que eso se debía hacer porque la OABI no podía mantenerlos. El dinero queda congelado si así se puede decir en caso que el imputado regrese y si un Juez de Privación de Dominio ordena que le regresen los bienes”, expresó Gonzáles.

¿Quién los compró?

DIARIO LA PRENSA conoció que los 15 caballos ahora están en el departamento de Copán y fueron adquiridos por el señor Evelio Romero, quien es hermano del diputado suplente de Libre, Víctor Hugo Romero.

En plática con este rotativo, el parlamentario explicó que han circulado unas fotos de los caballos compartidas por él mismo, pero es porque los animales se encuentran en su finca.

“Fue mi hermano quien los compró, los compró todos porque a él le gustan y bueno están en mi finca. Cuando se compraron estaban en deterioro y había que recuperarlos, no tiene nada de malo porque la OABI los puso en venta, algo que los faculta, entonces mi hermano se decidió por comprarlos”.

Al consultarle cuánto se pagó a la OABI, Romero no quiso decir la cifra pero acotó que “algunos no son de raza, no todos son de raza pura sangre como ahí se dice, son caballos normales. Mi hermano le hizo la compra directa a la OABI y si hubiese algún problema ya es directamente con ellos, nosotros no tenemos nada que ver”, agregó el parlamentario suplente.

Tras la venta, la defensa de la familia Hernández pidió información a la OABI sobre la transacción de los caballos y advirtió que podrían emprender acciones legales contra la oficina.