Acorralan a diputado que propuso derogar PCM que da plazas en Salud

“Exigimos nuestros acuerdos, no somos delincuentes”, demandaron los trabajadores enardecidos.Ante los disturbios, el titular de Salud, José Matheu, solicitó calma y propuso una comisión de los trabajadores que entrara a dialogar con el diputado. Como no hubo acuerdo y no dejaban salir al diputado, un grupo de motorizados de Libre llegaron a resguardar su salida.

A su paso, golpearon a varios trabajadores de Salud. Los integrantes de la comisión especial nombrada para dictaminar la polémica propuesta fueron convocados para reunirse ayer las 10:00 am pero no hubo resultados concretos.

Diputados del Partido Nacional y del Partido Salvador de Honduras están en contra de esa iniciativa de ley presentada ante el Congreso Nacional.

Sobre este caso el diputado Carlos Umaña dijo que “no podemos poner en mal predicado la estabilidad laboral de las personas... pero sí hay muchas irregularidades, hay salarios estratosféricos”.