Honduras, lejos de aplanar la curva de casos positivos

TEGUCIGALPA

La pandemia en Honduras, el miércoles 11 de agosto, 17 meses desde que se identificó el primer caso positivo de covid-19 en el país y hasta la fecha, la Secretaría de Salud ha contado más de 312,000 casos positivos y 8,310 muertes por la enfermedad.

José Lara, jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager, dio un análisis del comportamiento de la pandemia desde sus inicios y advirtió que los contagios seguirán aumentando a pesar de que ya se está inoculizando a buena parte de la población.

Lara explicó que el incremento de casos en las últimas semanas tiene muchas razones, la primera que la población ya no está cumpliendo las medidas de bioseguridad y otro factor es la aparición de variantes más agresivas del virus.

“Nosotros no esperábamos que la vacunación disminuyera la cantidad de casos, desde el principio se estableció que las vacunas iban a proveer una protección contra los casos graves de la enfermedad. Hay personas con dos dosis que ya no han tenido nuevos episodios de covid-19, pero no hay casos graves, y esto es lo que hace la vacuna”, expresó el epidemiólogo.

El médico señaló con preocupación que cada semana observan como, de forma galopante, se incrementa el número de casos respecto a la semana anterior. Según la cifra de contagios, en las últimas cuatro semanas se han detectado 34,218 casos positivos de la enfermedad en el país y los pronósticos es que sigan aumentando semana a semana.

Lara atribuye esto a la cepas que hay en el mundo, donde antes una persona contagiaba a una y ahora con las nuevas cepas puede infectar hasta a 10 personas.

Estudio de la Unah La Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa con el estudio para determinar la efectividad de la combinación de vacunas de diferente tipo. Se está probando con personas que recibieron en mayo la primera dosis de Sputnik V y como segunda dosis se les aplicará Moderna o Pfizer. El estudio captará a mil voluntarios en el cual se han inscrito hasta la fecha 141 personas. Este día continuará la toma de muestras de sangre y la aplicación de la vacuna a los voluntarios del proceso. La Secretaría de Salud ya autorizó a la Universidad el poder realizar el estudio debido a la falta de la segunda dosis de Sputnik V.

“Esperamos que siga aumentando el número de casos y lo que tenemos que buscar es como hacer para que los muertos no aumenten, a través de mayor vacunación, fortalecimiento de triajes, aumento de camas hospitalarias, contratación de personal, entre otras medidas”, dijo el experto.

Según Sinager, hubo un momento en la pandemia cuando el número de contagios se aplanó, esto fue al finalizar 2020. Entre las causas estaban que solo estaba la presencia del virus original Sars-cov-2, la población cumplía más con las medidas de bioseguridad y había más disciplina y control.

Vacunación

Las personas de 23 años en adelante podrán vacunarse contra el covid-19 en Tegucigalpa. La disposición de las autoridades sanitarias es debido a la baja asistencia en los centros de vacunación establecidos.

Harry Bock, jefe de la Región Metropolitanta del Distrito Central, manifestó que toda persona de 23 años en adelante puede inocularse con o sin enfermedades de base.