Educación asegura que reconstruirán 1,120 centros escolares este año

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó que se ha priorizado la reconstrucción de unos 1,120 centros escolares afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota o que fueron cerrados a causa de la pandemia.

El Gobierno decidió suspender las clases presenciales en todo el sistema educativo del país luego del surgimiento de la pandemia del covid-19 en marzo del 2020, por lo que se procedió a poner en marcha la modalidad virtual.

El funcionario comentó que “algunas escuelas han experimentado problemas como la caída de un muro u otros daños menores, los que están siendo atendidos, pero hay otras que practicamente desaparecieron”.

Bueso reconoció que hay por lo menos unos 700 centros de enseñanza que ya no existen luego de resultar destruidos por Et y Iota. Aclaró que no “estamos abriendo clases presenciales, estamos preparando todas las condiciones que habiliten la activación gradual de clases de una forma semi presencial en las zonas donde hay un bajo riesgo de covid-19 de 0 a 5 establecido por la Secretaría de Salud”.

Calculó que “son unas 154 comunidades en donde se registra una baja incidencia del coronavirus, pero el pilotaje en las mismas debe ser autorizado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)”.

Entre las condiciones habilitantes se pueden citar la vacunación para docentes y personal administrativo en sus dos dosis. “Teniendo esto se podría empezar a abrir centros educativos en forma gradual en donde no hay registros de casos o donde ha habido un buen manejo de la pandemia”, finalizó.

Dato. 12,000 docentes recibieron la primera dosis contra el covid-19.

Plan International hizo un llamamiento a las autoridades hondureñas a "dar prioridad y atender los problemas que afectan a la niñez, principalmente a las niñas", para que tengan "un futuro mejor donde tengan acceso a educación de calidad, recuperación de medios de vida, acceso a vivienda digna y puedan vivir libres de violencia, acoso y abuso sexual", en el contexto de la emergencia por las tormentas tropicales.

La pobreza, los problemas como el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos se "han profundizado" luego de esta crisis por los fenómenos naturales, que dejaron casi un centenar de muertos en el país, y han incentivado la migración de personas en búsqueda de nuevas oportunidades, alertó la ONG.