"Combinación de AstraZeneca y Pfizer es buena para combatir el Covid-19": Salvador Moncada

Tegucigalpa, Honduras.

El hondureño Sir Salvador Moncada, explico que la combinación de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer es buena y efectiva para combatir el Covid-19.



Honduras ha recibido lotes de vacunas tanto de AstraZeneca como de Pfizer y al menos con la primera ha inmunizado a una importante cantidad de personas.



Un lote de 59,670 vacunas de Pfizer, compradas por el Estado, llegaron este miércoles y afirman que muy pronto formarán parte del Plan Nacional de Vacunación.

Ayer inició la vacunación de unas 1.5 millones de dosis de Moderna que donó Estados Unidos, con las cuales se inmunizarán a más de 750 mil personas a doble dosis.



En ese sentido, el científico hondureño, Sir Salvador Moncada, dijo que “hay estudios que la mezcla de vacunas empieza a dar datos positivos, pero fundamentalmente se relacionada con las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca”.



“De las otras vacunas no sabemos, porque no hay ningún estudio que demuestre que la combinación de Sputnik V con otra vacuna tiene un mejor resultado”, señaló.



“Con respecto a AztraZeneca y Pfizer sí, pues la combinación de ambas es buena ya que da una efectiva respuesta inmunogénica. Lo mejor obviamente es Pfizer y Pfizer, pero AstraZeneca seguida por Pfizer es muy buena, es mejor que dos dosis de Astra-Astra”, sostuvo.



“De tal manera, que empiezan a salir los estudios y precisamente uno publicado por la universidad de Oxford, hace unos tres días, demostró que esas combinaciones son positivas pero que funcionan con otras vacunas no sabemos”, subrayó.



“Eso tendrá que ser investigado en forma adecuada antes de poder decidir si se pueden combinar entre sí”, señaló.



“También es una buena combinación de AstraZeneca y Moderna, pues es similar a la mezcla de AstraZeneca y Pfizer”, finalizó.