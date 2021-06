El 30% de la población elegible está vacunada contra el covid en Arada

Arada, Santa Bárbara.

Arada alcanzó notoriedad hace unos meses por los murales pintados en las paredes de las casas; ahora es uno de los municipios con el mayor número de habitantes vacunados contra el mortal covid.

Arada, al igual que otros seis municipios del país, recibió de El Salvador la donación de un lote de vacunas anticovid.

El grupo de alcaldes hizo la petición de 100,000 vacunas, pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele les donó 34,000 vacunas.

“Había una proyección de vacunar a unas 1,910 personas, pero de cada frasco se obtuvieron de 11 a 12 dosis y con eso alcanzamos a 2,247 personas”, dijo Arnold Avelar, alcalde de Arada.

Entre el 30 y 40% de la población elegible para ser inmunizada ya recibió la primera dosis gracias a la donación hecha por El Salvador y ya se gestiona la llegada de la segunda dosis para completar el esquema a finales de junio.

La población seleccionada para recibir el biológico de AstraZeneca fue de 50 años en adelante con o sin enfermedad de base, y de 18 a 49 con alguna comorbilidad.

“También se dio prioridad a los maestros, a los discapacitados, y se vacunó a quienes trabajan en el comercio, en el turismo, personal municipal, médicos y policías. Estamos en una mejor condición que el resto del país”, aseguró el alcalde.

De acuerdo con Avelar, el que la población haya recibido la primera dosis de la vacuna da un impulso al turismo y por ende a la economía.

La próxima semana se enviará el informe al Ministerio de Salud de El Salvador y se harán las gestiones de la donación del segundo lote para completar el esquema e iniciar con quienes quedaron pendientes.

Arada tiene 12,000 habitantes, de los cuales entre 7,500 a 8,000 son mayores de 18 años, población que es la elegible a vacunar contra el covid y con las 2,247 dosis que se aplicaron se ha logrado inocular al 30% de la población.



Descenso de casos

El doctor César Mejía, jefe del triaje de Arada y director de la clínica comunitaria, señaló que se tiene una leve disminución de casos de covid comparado con el inicio de año y el último trimestre de 2020, cuando la concurrencia al triaje era de entre 60 y 70 personas al mes, de las cuales de 20 a 25 resultaban positivas.

La vacunación contra el covid-19 en Arada da un alto nivel de confianza en la población y un impulso al turismo.

Según lo declarado por Mejía, los contagios en este municipio han disminuido en un 40%.

“Desde marzo se vieron en el triaje un poco más de 50 pacientes, en abril bajó a 40 y en mayo aproximadamente 30. No hemos tenido decesos, el último fue en febrero que se nos reportó del hospital Santa Bárbara Integrado”, explicó el médico.

La sala de triaje y estabilización para pacientes diagnosticados con covid en Arada comenzó operaciones con fondos del programa Fuerza Honduras, pero desde enero no han recibido las transferencias, por lo que actualmente opera con fondos municipales.