Cohep: “Ley da claridad, pero debe aplicarse objetivamente”

SAN PEDRO SULA

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) destacó la aprobación de la nueva Ley Electoral; pero afirmó que se debe aplicar de forma objetiva y con cero interpretaciones en pro de la sociedad hondureña.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, dijo que con este cuerpo normativo, que debió aprobarse mucho antes, se da certeza al Consejo Nacional Electoral de las normas que está sujeto a aplicar para la celebración del proceso electoral de noviembre.

En ese sentido, el empresario dijo que todos los partidos políticos que participen en las elecciones deben tener confianza en las reglas que van a regir el proceso electoral, y el CNE tiene que jugar su rol en esto al informar con tiempo cómo se va a desarrollar la contienda electoral.

Sobre el cuestionamiento de si la ley deja algún vacío, Sikaffy manifestó que lo de la integración de las juntas receptoras del sufragio debe seguir avanzando.

“Nosotros hemos venido proponiendo que las mesas electorales deben ser integradas por ciudadanos elegidos en forma aleatoria o lo que se conoce como la ciudadanización de las mesas. Quedan otros temas pendientes que en nuestra consideración deben ser objeto de consultas populares, como la segunda vuelta o balotaje.

La propuesta nuestra es que se consulte a la población hondureña en el próximo proceso electoral y por medio de un plebiscito si desean la segunda vuelta electoral y que los políticos respeten la voluntad popular”.

Y añadió: “Sabemos que hay muchos partidos emergentes que no tienen la capacidad para formar parte de las juntas receptoras de votos, lo que ha venido promoviendo que en realidad las elecciones carezcan de transparencia por el tráfico de credenciales”.

1 “Cambia solo el empaque”: neLSON GARCíA Lobo El presidente de la junta directiva de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (Asonog) y director de la Comisión de Acción Social Menonita, dijo que las reformas electorales tienen un mensaje bastante claro en función de regular la participación de algunos partidos minoritarios que ni siquiera deberían estar porque no tienen la capacidad técnica. “Ahora pensamos que el hecho de no tener estos beneficios económicos va a desestimular a personas que quieren tener su partido y a partir de ello agenciarse recursos de la deuda política. Sin embargo, García afirmó que en esta ley lo que se cambia es el “empaque”, pero que en el fondo el contenido sigue siendo el mismo, ya que hay temas torales, como la segunda vuelta y la despolitización de las mesas electorales, que no fueron abordados y es algo de interés para todos los sectores.

2 “La nueva ley es un avance”: Patricia murillo La diputada del Congreso Nacional por la bancada de Libre dijo que bajo el contexto de un Estado de derecho no sólido con no independencia de los tres poderes del Estado considera que lograr la aprobación de la nueva Ley Electoral es un avance para el pueblo hondureño y para ir recuperando de alguna manera el Estado de derecho a través de los comicios electorales, en donde el soberano pueblo puede alzar su voz en la búsqueda de un cambio. “Los avances que se obtuvieron con la nueva Ley Electoral sí vienen a sumar a este proceso tan complicado, en el cual nadie va a negar la presión internacional que hubo, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos para que se lograra el consenso para crear esa nueva ley después de tanto estar en lucha”, dijo. La diputada reconoció que no es una ley completa porque la ciudadanía deseaba la segunda vuelta para democratizar más la llegada al poder y el voto electrónico.

3 “No participo con nueva ley”: Salvador nasralla El candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, aseguró ayer que no participará en las elecciones generales de noviembre en vista de la aprobación de la nueva Ley Electoral. “Tal y como está aprobada la nueva Ley Electoral, por el Congreso integrado en su mayoría por narcotraficantes y ladrones, Salvador Nasralla no participa”, dijo a los medios de comunicación. Nasralla continuó en Twitter: “Se acabó la participación del pueblo en las elecciones; tendremos muchos que emigrar, no habrá transparencia y la mayoría desconoceremos el resultado. Ahora está confirmado, los tres partidos tradicionales son lo mismo. JOH y los corruptos seguirán gobernando”. “Si no estoy representado, entonces cumpliré la última voluntad de mi madre y me tendré que retirar”, y reafirmó que solo participará si está representado en mesas.

4 “Se blindó la impunidad”: Gabriela castellanos El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que dirige Gabriela Castellanos, a través de Twitter dio a conocer su postura respecto a la nueva Ley Electoral y afirmó, luego de ser aprobada, que esta entidad con preocupación observa que las fuerzas políticas alinearon sus astros de la impunidad para blindarse, al dejar sin efecto acciones judiciales contra los que hoy están siendo investigados. Asimismo, las nuevas disposiciones contenidas en la ley no resuelven la problemática de fondo que vive la quebrantada y cada vez más escasa democracia hondureña, ya que se seguirán teniendo candidatos cuya aceptación no representa a la verdadera mayoría. “Se ha consumado una nueva jugada política al dejar el control absoluto de las mesas electorales, ahora junta receptoras de votos, en manos de los partidos políticos tradicionales”, citó.

5 “Garantiza la transparencia”: Antonio rivera El diputado Antonio Rivera dijo que la nueva Ley Electoral no es una “ley perfecta, pero sí perceptible”, porque cada artículo fue aprobado por más de 110 votos y eso significa que hubo un gran consenso.“El tema primordial fueron las mesas electorales receptoras, quedó que iban a ser cinco miembros, tres de los partidos que más votos tuvieran en las primarias y dos de los otros partidos en forma rotatoria; pero todos los partidos políticos tienen derecho a delegar observadores”, dijo. En ese sentido, el congresista afirmó que es una buena ley, “y sé porque garantiza transparencia, pues aborda el escrutinio público en donde todos los medios de comunicación podrán ir a transmitir”. “No comparto la postura de los partidos pequeños, antes ellos tenían derecho a 15% de lo que obtuviera el partido ganador y se llevaban millones y eso se acabó, ahora voto emitido voto pagado”.