'Es una lista churrito': diputado Óscar Nájera reacciona a acusaciones en su contra

El diputado hondureño Óscar Nájera (Partido Nacional) reaccionó a la publicación de una lista del Departamento de Estado de EE.UU. que lo menciona comofuncionario investigado por presuntos actos de corrupción.

El listado fue descrito por un documento desclasificado del Departamento de Estado este martes y confirmado por la congresista estadounidense Norma Torres (distrito 32 de California). Torres, de origen guatemalteco, adelantó en los últimos meses la publicación de listas con señalamientos a figuras políticas de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Nájera, quien es legislador por el departamento de Colón hace más de 30 años y actual candidato a conservar su escaño en el salón legislativo, dijo, tras conocer el listado: "Da risa esa lista de churrillo que han sacado allí".

El legislador añadió, en declaraciones al foro televisivo Frente a Frente, que en 2018 se reunió con el entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo: "Me reuní y me dieron los certificados más altos abogados de EE.UU. por relaciones con narcoactividad en la Corte Sur del Distrito de Nueva York".

Nájera describe que Pompeo lo acusó de cometer actos de corrupción: "Yo nunca he sido funcionario del Gobierno, sino del pueblo hondureño desde 1990". A la vez, dice que se le acusó por cometer actos ilícitos junto a su hijo, pero que este murió en 2005. Las acusaciones son por presuntos nexos de Nájera con el cartel del narcotráfico Los Cachiros, con presencia en Colón, litoral atlántico de Honduras.

"Hace dos semanas, cuando estaba entre la vida y la muerte (hospitalizado por covid), saqué fuerzas, porque soy un hijo temeroso de Dios. Y jamás voy a cambiar los preceptos que mi madre me enseñó desde 1950 hasta hoy".

Las acusaciones contra Nájera y otros cinco diputados hondureños, describen que estos habrían malversado más de $800,000 en el caso 'Arca Abierta', un proyecto hidroeléctrico promovido por legisladores.

En 2018, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y Fiscalía acusaron a los seis congresistas hondureños por el caso, pero este no procedió en los tribunales nacionales.

"Al pueblo hondureño, lo dije el otro día, llevo la Biblia a una plaza pública y la Constitución de la República, si me encuentran una micra de corrupción que me fusilen los mejores hombres y mujeres de este país".

Por último, Nájera dijo que debía mencionarse a los "de cuello blanco" y no a "humildes y pobres hombres y mujeres". Añadió: "Como no me encontraron actos de corrupción ahora quieren meterme por narcotráfico con los Cachiros. No me da pena. Mi madre era amigas de los hermanos y la abuela de esos cipotes (Devis Leonel Rivera Maradiaga, Javier Eriberto Rivera Maradiaga".