Salvador Nasralla dice que no hará alianza con candidatos electos

Tegucigalpa, Honduras.

Salvador Nasralla, presidente del partido Salvador de Honduras (PSH), y eventual candidato presidencial de cara a las elecciones generales de Honduras en noviembre, mencionó este lunes que no contempla alianzas con candidatos electos de otras instituciones políticas en los comicios presidenciales.

Puede leer: 'Mel' Zelaya habla de alianzas de cara a elecciones generales

Nasralla, quien contendió en 2013 con el Partido Anti Corrupción (PAC) como candidato a la presidencia (cuarto lugar) y en 2017 como figura de la Alianza de Oposición (Libre, Pinu y Salvador Nasralla), se apresta a hilvanar su tercera candidatura en noviembre, para el período presidencial 2022-2026.

Presentador de televisión e ingeniero civil de profesión, Nasralla, de 68 años de edad, se ha reunido con distintos sectores, posterior al proceso de elecciones primarias de Honduras el 14 de marzo, para evaluar posibilidades de alianzas multipartidarias en la búsqueda de derrotar al oficialista partido Nacional, desde 2010 en el Ejecutivo.

También: Lisandro Rosales sobre Norma Torres: "Maneja una agenda de izquierda"

"No vamos a aceptar a ninguno de los candidatos que están participando en elecciones primarias", dice Nasralla a Radio América, en Tegucigalpa. "No pongo los manos al fuego por nadie, pero a mí me pueden investigar por donde quieran", atiza.

Junto a Luis Zelaya, Nelson Ávila, María Luisa Borjas, Wilfredo Méndez y otras figuras representativas de los partidos Liberal y Libre, Nasralla ha anunciado una línea de alianza multipartidaria contra los candidatos que, virtualmente, son los ganadores en las instituciones políticas.

Según las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), con más del 90% de las actas electorales escrutadas, Nasry Asfura (partido Nacional), Yani Rosenthal (partido Liberal) y Xiomara Castro (partido Libertad y Refundación) aventajan con dilatada diferencia a los contendientes internos y se encarrilan a figurar en las papeletas de noviembre al escaño presidencial.

Aquí mismo: El 13 de abril CNE declarará a ganadores de elecciones primarias

"He hablado con varias personas. Honduras necesita una alianza ganadora que sea geopolíticamente aceptada por los países que depende Honduras", describe Nasralla, en referencia a la incursión de partidarios de Libre dentro de su movimiento.

Para Nasralla, asiduo crítico de la administración nacionalista y de los partidos tradicionales, ni Rosenthal, Asfura o Castro tienen la venia para ser presidentes de Honduras.

"El de la alcaldía (Asfura) le está cuidando el puesto a Juan Orlando Hernández (presidente actual de Honduras), el del partido Liberal viene saliendo de la cárcel (en referencia a Yani Rosenthal) y Xiomara Castro es una buena mujer, pero su esposo (Manuel Zelaya Rosales) fue mencionado en Nueva York", enfatizó, con polémica, Nasralla.

Sectores partidarios hondureños cuestionan al líder del PSH por su falta de estructuras de cara a los comicios generales en noviembre y prevén su tercera derrota consecutiva. "No tenés estructura. No tenés partido. No tenés gente que defienda las mesas (electorales)", le dijo, en los últimos días Fernando Anduray. dirigente del partido Nacional, en una entrevista concedida a un medio de comunicación.