Hondureños exigen que se investigue red de corrupción en torno a pasaportes

Atlanta, Estados Unidos.

Inmigrantes hondureños denunciaron este sábado en Atlanta la existencia de una extensa red de corrupción relacionada con los pasaportes de su país y exigieron al Consulado de Honduras en esta ciudad de Georgia que abra una investigación al respecto.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, una organización con sede en Florida, se reunió con la cónsul de Honduras en Atlanta, Angelina Williams, para presentar las denuncias en nombre de cientos de hondureños que aseguran haber sido afectados por esta trama.

"Nos preocupa que supuestamente hay personas, no solo dentro del consulado, sino también externas que pueden estar manipulando el sistema para poder vender las citas para obtener pasaportes", explicó Flores.

De acuerdo con el presidente de la fundación, esta red cobra unos 330 dólares por persona, por la cita para tramitar el pasaporte, el transporte al consulado, ya que muchos residen en otros estados y no tienen una licencia de conducir, y el documento en sí, cuyo coste oficial es de 75 dólares.

"Cuando al final de cada mes se abren las citas, hay un acaparador que toma el 50 por ciento de esas citas y, por eso, cuando un ciudadano quiere hacer un cita ya no puede porque el cupo se llenó. Ellos acaparan las citas con nombres ficticios", afirmó Flores, que llegó desde Florida para presentar las denuncias.

Manifestó que la comunidad de su país se siente frustrada por lo que llamó un "sistema fallido", y porque las autoridades de Honduras se nieguen a abrir una investigación a pesar de que las denuncias y quejas se han hecho desde hace varios años.

"No es posible que una persona tenga que esperar tres meses para conseguir una cita y una persona que sí paga (los 330 que pide la red) la consigue en 24 horas", señaló.

"Esto no solo está pasando en Atlanta, está pasando en todas las ciudades. Ellos tienen la responsabilidad, como autoridad, de investigar", sostuvo Flores, quien presentó a la cónsul pruebas de las denuncias.

Williams reconoció que hay "mucha gente" que se está aprovechando de los inmigrantes, entran a la plataforma consular y "hacen citas falsas", pero dijo que se debe presentar una denuncia formal ante las entidades correspondientes, que son el Ministerio Público en Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción.

"Que viaje él (Flores) con las pruebas que tiene de que un funcionario de acá está haciendo negocios y las presente allá y que también denuncie al señor que se está aprovechando de los inmigrantes en la ciudad donde vive, que Flores dice que es en Nashville, Tennessee", aconsejó la cónsul hondureña.

La funcionaria explicó que por su parte están revisando el sistema de citas e investigando cómo hacen para cambiar los nombres de las personas, y añadió que el consulado también está asistiendo a los compatriotas que llegan sin citas e incluso abriendo los sábados para satisfacer la demanda de trámites.

"Mi mensaje a los hondureños es que no se dejen engañar, que no tienen pagar por la cita. Sabemos que hay una demanda alta y es posible que este mes no puedan encontrar ni el otro, pero cuando son casos de emergencia nos pueden escribir al inbox del Facebook del consulado o al correo electrónico (info@consuladohnatl.com)", dijo la cónsul.