Unos 600 hondureños dejan la caravana debido a bloqueos

GUATEMALA.

Al menos 217 hondureños y 10 salvadoreños han sido detenidos por ingresar ilegalmente a Guatemala entre el jueves y viernes en busca de llegar a México para enfilar a Estados Unidos.

La Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca informó que los 227 extranjeros fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración para gestionar el retorno a sus respectivos países.

Las autoridades detallaron que entre el grupo de migrantes hay 41 menores, incluidos ocho niños y niñas que no superan los 10 años. Los 217 hondureños y 10 salvadoreños fueron “localizados” como “resultado de los operativos que se realizan” en siete departamentos del país donde el jueves fue impuesto un estado de prevención ante el anuncio de la caravana migrante.

Puntos clave 1- El Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala mantienen puestos de control en cumplimiento del estado de prevención decretado el jueves por el Gobierno guatemalteco en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso y Petén.

2- Autoridades de México advirtieron que “no permitirá el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes” y desplegó 500 agentes en Chiapas y Tabasco, estados fronterizos con Guatemala. Militares han sido movilizados a los puntos más concurridos.

Los migrantes localizados y remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración podrían formar parte de un grupo que salió en avanzada desde Honduras hace un par de días desde San Pedro Sula en busca del sueño americano.

Las autoridades migratorias también aseveraron que al menos 600 hondureños que intentaban ingresar al vecino país decidieron retornar voluntariamente a sus hogares.

El Gobierno de Guatemala mantuvo firme su posición de no permitir el ingreso al territorio de la multitudinaria caravana compuesta por migrantes hondureños que salió el jueves por la noche también de San Pedro Sula.

En Guatemala respetamos el derecho de emigrar, pero se debe hacer de forma ordenada. Guillermo Díaz , director Migración Guatemala.

Decenas de soldados del Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil están custodiando las fronteras de Guatemala con Honduras para impedir el paso de los hondureños, algunos de los cuales ya se encuentran en Corinto, limítrofe con el departamento guatemalteco de Izabal.

Un oficial de la Policía con megáfono en mano explicó a los hondureños que no se les permitirá el paso por Guatemala si no cumplen con los requisitos migratorios, especialmente tener la prueba negativa de la covid-19.

Apresan coyotes El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, aseguró que con las capturas “evitamos que se lucren de personas inocentes”.

Pruebas falsas

Guillermo Díaz, director general de Migración de Guatemala, dijo que por 700 lempiras (unos Q225) les venden pruebas de antígeno falsas a los migrantes que intentan ingresar al país por la frontera de Corinto.

“Han sido engañados en Honduras, hay una oficina aquí a la par -de la frontera- que está generando pruebas falsas de antígeno y eso no es justo, porque le están sacando el dinero que no trae a la pobre gente”, dijo Díaz, quien añadió que la mayoría de los hondureños que han ingresado lo han hecho de manera ilegal.

“Todos han ingresado de manera irregular (…) han violentado el protocolo de Salud y el de Migración poniendo a la población guatemalteca en total riesgo. Estamos jugando al gato y al ratón, son localizados, llevados a la frontera y al poco tiempo están de vuelta, no les importa nada, no les importa que los niños no han comido, no les importa nada”, agregó Díaz.

Fue convocada a través de redes sociales y WhatsApp y tuvo eco en miles de hondureños. Se estima que al menos 3,000 personas partieron solo ayer en el segundo grupo de la primera caravana de 2021. Un primer grupo de unas 200 personas salió hace dos días.

EUA se cierra. “Vamos con el corazón roto. En mi caso, dejo mi familia. Se queda mi esposo y mis tres hijos”, lamentó Jessenia Ramírez, de 36 años. “Vamos buscando un mejor futuro, un trabajo para poder mandar unos centavos” a Honduras, añadió.

Muchos participantes de esta caravana están convencidos de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que Donald Trump, con las normas migratorias.

Pero Washington ya descartó la posibilidad de un trato especial.

La migración debe ser segura, pero hay gente inescrupulosa que cobra por guiar a migrantes. Nelly Jerez , vicecanciller de Honduras.

“No pierdan su tiempo y dinero y no arriesguen su seguridad y salud”. “Es un viaje mortal”, precisó el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark A. Morgan.

“@MigracionGuate ya está regresando a miembros de la caravana a Honduras después de que ingresaron ilegalmente a Guatemala”, publicó ayer en su cuenta de Twitter.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, apuntó que “tratar de pasar la frontera de forma irregular para pedir asilo tampoco es una opción, ni entrando en solitario, ni en caravanas”.