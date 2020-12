En audiencia inicial tres implicados en el desaparecimiento de Enoc Pérez

San Pedro Sula, Cortés.

En la celda judicial están los tres sospechosos de haber participado en el asesinato de tres adultos y la desaparición del niño Enoc Pérez, hechos ocurridos en el mes de diciembre del año 2019 en una comunidad de Tela, Atlántida.

Juan José Murcia (28), Leonel Nuñez Murcia (20) y Bayron Humberto Meléndez Alas, fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, hacia la ciudad de San Pedro Sula para presentarse a la audiencia inicial que desarrolla el Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en materia penal.

La audiencia inicial comenzó este jueves a las 9:00 am. Los tres involucrados deberán presentar pruebas de descarte contra las que de a conocer la Fiscalía en su contra.

Las víctimas mortales relacionadas con este sonado caso son Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres, abuelo, tío y niñera del menor Enoc Pérez, de quien hasta ahora se desconoce su paradero.

Lea: Derogan ley que prohibía dos hombres a bordo de una motocicleta en Honduras

Los hermanos Murcia, quienes serían parte de una banda delictiva conocida como Los Pesperos, fueron capturados el pasado 6 de diciembre en el municipio de Protección, Santa Bárbara, luego de labores de vigilancia, seguimiento y persecución por parte de las autoridades.

Al momento de su detección se les decomisó como evidencia un teléfono celular marca blu, color negro y azul. A ambos se les supone responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, asesinato y robo con violencia agravado.

Por este mismo caso, el 4 de diciembre de este mismo año, agentes llegaron a La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y retiraron a Bayron Humberto Meléndez Alas, recluido por portación ilegal de armas y tráfico de drogas. Según informó la Secretaría de Seguridad, los agentes cumplieron una orden de captura girada el mismo 4 de diciembre en la que se acusa a Meléndez Alas del asesinato de tres personas y la privación ilegal de la libertad del menor de edad Enoc Pérez.

Las autoridades hondureñas continúan en la búsqueda del niño Enoc Pérez Chinchilla.

Hace unos meses, la Interpol indicó a LA PRENSA que Meléndez, alias El Brujo, a quien la Policía detuvo el 5 de diciembre de 2019 mientras se encontraba de compras en un centro comercial, es el principal sospechoso de haber participado de manera directa en el desaparecimiento del niño, además de los asesinatos de su abuelo, un tío y una niñera.

Al momento de su aprehensión llevaba una mochila con 11,000 lempiras y marihuana. En su casa situada en el barrio Campo Elvir, la Policía encontró las ropas ensangrentadas del abuelo de Enoc.

Vino por unas vacaciones

Fue el 18 de noviembre de 2019 que Enoc Pérez llegó a Tela y el 2 de diciembre desapareció en el barrio Campo Elvir, en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras. Ese mismo día hallaron los cadáveres de su abuelo y de un tío del niño, días después fue encontrado el cuerpo de su niñera, todos ellos asesinados.

Hacía más de cuatro años que el Enoc vivía en España, llegó con su madre y en Cataluña se reunió con su familia. La colonia hondureña de Barcelona y el instituto Rafael Alberti de Badalona, donde Enoc estudiaba, se movilizó en su momento para reclamar con la familia al Gobierno de Honduras que no desistiera hasta encontrar al menor.

Además: Honduras suma 112,792 casos de coronavirus y 2,961 muertos en casi nueve meses de pandemia

El 2 de diciembre de este 2020, con un desgarrador video, Karina Chinchilla, madre del desaparecido niño Enoc Perez, relató la enorme impotencia y tristeza al cumplirse un año sin respuestas desde el desaparecimiento de su hijo.

"Detesto esta fecha, un día como hoy me llamaron para decirme que mi hijo había desaparecido, horas más tarde me dijeron que tampoco encontraban a mi hermano, es algo horrible lo que estoy pasando. En estas fechas compartíamos juntos y ahora no sé dónde esta", dijo la desesperada madre en un video que compartió a través de Facebook.

"Es tan injusto esto que ha pasado, ver personas indiferentes a mi dolor, yo sé que alguien tiene que saber dónde está, pero como no es su hijo el que está desaparecido prefieren callar", continuó.