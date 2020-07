Sectores piden al Gobierno volver a fase 1 de reapertura económica

TEGUCIGALPA.

Los sectores integrados de la mesa multisectorial para la apertura económica y social solicitaron ayer al Gobierno de la república restablecer lo más pronto posible la fase 1 del plan gradual de apertura a nivel nacional para salvar la economía y el ingreso de miles de familias.

En el comunicado emitido por la mesa multisectorial también recomendaron a las autoridades que durante la fase 1 se extiendan los horarios de atención de 6:00 am a 8:00 pm y posteriormente analizar la apertura de los sábados y domingos.

Los empresarios también se comprometieron a que las medianas y grandes empresas instalarán triajes para sus colaboradores.

Incentivando también al sector financiero a promover créditos para las micro y pequeñas empresas a través de los fondos de garantía que ha dispuesto el Estado.

La mesa multisectorial también instó al trabajo conjunto del sector privado para que junto a farmacéuticas y droguerías pongan a disposición el tratamiento Maiz de forma accesible, así como que los municipios aceleren la instalación de centros de triaje para sus comunidades.

El sector empresarial, los medios de comunicación, el Gobierno y los demás sectores sociales y económicos del país deben apoyar las campañas masivas de comunicación y educación a la ciudadanía de seguir las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, así como acudir temprano a los centros de triaje para ser atendidos”, plasmó el comunicado.

San Pedro Sula y el Distrito Central retrocedieron hace un mes a la fase 0 luego del incremento de casos de covid-19.

Empresarios. “Queremos manifestar nuestro total respaldo y compromiso con todos los actores que participan en la mesa multisectorial para la apertura de los sectores económicos y sociales”, esta decisión de reapertura que se anuncia no ha sido fácil, hemos tenido amplias discusiones donde la salud y el bienestar de las personas siempre ha sido la prioridad. Tenemos un serio compromiso en tratar que el sistema de salud funcione en beneficio de la población, pero es urgente atender la salud económica de las familias hondureñas, ya que cada día que pasa los medios económicos de la población se ven limitados, provocando pobreza y hambre, agudizando otros problemas sociales que son una realidad en nuestro país, tales como el desempleo. Estamos listos para trabajar de la mano de la población, del Gobierno y los actores sociales para que la apertura sea de forma eficiente”.

3 Omar rivera: “Nos debemos adaptar”

Sociedad. “Los hondureños debemos afrontar con valentía y compromiso los retos que impone esta crisis sanitaria que padecemos y tomar las medidas pertinentes para adecuarnos a esta nueva forma de vivir, debemos resignarnos a vivir con la enfermedad, lo que nos obliga a adaptarnos a una nueva normalidad y tomar nuestras responsabilidades en términos de la agenda económica social o política. Creemos que el inicio gradual y responsable de las actividades económicas y sociales es una moneda de dos caras: por un lado, se debe revitalizar la economía para que no se pierdan empleos, para que no mueran empresas; pero también se debe garantizar que no se enfermen y fallezcan más ciudadanos, para lo cual los hondureños debemos tener acceso a servicios de salud de calidez y calidad. El éxito es responsabilidad compartida de empresarios, ciudadanos y Gobierno.