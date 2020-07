Hasta seis pacientes en estado crítico llegan al hospital móvil de Villanueva

VILLANUEVA.

Todos los días desde muy temprano, decenas de ciudadanos de la ciudad que endulza a Honduras y municipios aledaños de Villanueva llegan al hospital móvil en busca de atenciones por tener síntomas de covid-19.

El hospital móvil es un alivio para los hospitales de San Pedro Sula, pese a estar envuelto en una investigación del Ministerio Público por su polémica compra.

En el lugar que funciona además como un triaje atienden a diario a más de 80 personas, que en su mayoría se someten a pruebas de PCR por presentar más de dos síntomas de la enfermedad.

Solo en el municipio de Villanueva se registran más de 900 casos positivos de covid-19, lo que hasta la fecha ha dejado más de 33 fallecidos.

A diario reciben a más de 80 personas con síntomas de covid-19, de los que al menos cinco llegan en estado crítico y son remitidos a los hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez.

Ezer Castellanos, director del hospital de triaje, explicó que tienen dos turnos de 7:00 am a 7:00 pm, en ese tiempo lo primero que hacen es evaluar a los pacientes en una preclínica y posteriormente pasan a la consulta médica para valorar el estado de cada persona.

La mayoría de pacientes califican para someterse a pruebas PCR y de inmediato les suministran el tratamiento Maiz, que según los doctores es fundamental para bajar la carga viral.

“Hasta el momento estamos abastecidos en personal de salud y medicamentos para la demanda de pacientes, pero urge que las personas entiendan que la enfermedad es real porque algunos todavía no creen y cuando llegan a los hospitales lo hacen en situación crítica, solo aquí a diario recibimos más de cinco pacientes en estado crítico que nos toca estabilizar”, explicó el doctor.

Se tardan en dar resultados de las pruebas y nos urgen para regresar a los trabajos. RoldÁn Gavarrete, paciente

En el hospital móvil hay camillas en donde dan atención primaria. Los enfermos que no son estabilizados son referidos a los hospitales Mario Rivas o Leonardo Martínez, donde los cupos para nuevos ingresos cada día son más limitados.

“No rechazamos ningún paciente, el hospital se mantiene limpio y tenemos un técnico encargado de la fumigación. Hasta el momento estamos trabajando muy bien”, agregó el galeno.

Representantes del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) llegaron el pasado miércoles al hospital móvil para verificar el funcionamiento y dar seguimiento a la atención de los pacientes, constatar la provisión de medicamentos y equipo de bioseguridad, así como el recurso humano.

Reacciones.

Algunos pacientes se quejan porque se tardan en entregar los resultados de las PCR. “Ya he venido varias veces buscando mis resultados porque los necesito para regresar a trabajar y mis patrones no me reintegran si no les llevo la prueba de que ya no tengo el virus, desde el 10 de junio me diagnosticaron con covid, pero ya me siento muy bien de salud”, dijo Roldán Antonio Gavarrete.

Javier Pérez dijo que aunque está con el tratamiento médico necesita saber si ya tienen los resultados de la prueba que se practicó hace más de 15 días.

La mayoría de pacientes que llegan al único centro de triaje en Villanueva son empleados de maquilas y otras empresas que operan en la zona, según las autoridades médicas la mayoría de infectados son personas de entre 30 a 45 años, que es la población económicamente activa.