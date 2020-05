Cerca de quedar sin empleo unos 1,100 docentes de la Unah

Tegucigalpa, Honduras.



Unos 1,100 catedráticos que laboran con la modalidad de la Ley de Empleo por Hora -normativa vigente en Honduras desde el 31 de marzo de 2014- se encuentran bajo el riesgo de no ser recontratados para el II Periodo que tiene programado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) bajo plataforma virtual.

La circular No. 20-2020 de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la Unah señala que "debido a la compleja situación del país y a la situación financiera que afronta la UNAH, no se pedirá la contratación de profesores por hora, consecuentemente (...) no se cuenta con la disponibilidad financiera para estos pagos para el II-PAC-2020".



Se afirma que "El II-PAC-2020, deberá desarrollarse de manera virtual, (intensivo) del lunes 22 de junio al 29 de agosto de 2019, únicamente, con docentes a tiempo completo, medio tiempo y profesores por hora nombrados".

Añade que "los jefes de departamento y coordinadores de carrera que hagan caso omiso a estas disposiciones responderán de manera personal por estas contrataciones realizadas al margen de lo antes establecido".



Este anuncio rápidamente se expandió en redes sociales y se atribuyó a "despidos masivos", sin embargo, si bien es cierto no es el término correcto, representa igualmente una vulnerabilidad en medio de la pandemia por COVID-19, para miles de docentes que podrían quedar desempleados.

Circular 20-2020 de la Unah.

Comunicado de la Unah

La universidad emitió un comunicado este jueves y manifestó que "no se trata de despidos", ya que "estos se contratan cada período académico" según la necesidad de la institución de atender la demanda de la matrícula infantil.



"Hasta el momento no se cuenta con datos sobre la cantidad de estudiantes que se matricularán para el II PAC 2020, por lo que no se puede determinar cuántos profesores por hora son necesarios para atender las diferentes secciones que se programan", asegura el comunicado dinfundido hoy.



Un estudio de la Unah sugiere que la matrícula ha bajado en un 60 % en universidades privadas del país.