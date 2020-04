Hay 50 personas con COVID-19 internas en hospitales, 19 graves

TEGUCIGALPA.

Cada día se confirman más personas con coronavirus. Ayer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a través de 112 pruebas practicadas por el Laboratorio Nacional de Virología, dio a conocer tres nuevos casos, subiendo la cifra a 222 personas contagiadas.

Los pacientes son una mujer de 30 años de Cortés, un hombre, de 30 años en Francisco Morazán y por primera vez se reportó una persona contagiada en La Paz, un hombre de 53 años.

De los 222 contagiados, hay 50 hospitalizados, de esos, 30 están estables, 19 están graves y uno se encuentra en unidad de cuidados intensivos.

El Sinager confirmó una persona fallecida a causa del COVID-19, un hombre de 62 años de Tegucigalpa que estaba hospitalizado en un centro médico privado. Su cuerpo fue sepultado de acuerdo con los protocolos establecidos. Con él la cifra sube a 15 muertos.

Datos 1- Del total de los casos confirmados en el país, el 72% son personas entre los 20 y 59 años, el 16.8% son pacientes de más de 60 años, y los que se ubican entre 0 y 19 años representan un 11.4%.



2- Las autoridades del municipio de Catacamas, Olancho, abrieron un centro de aislamiento. Aunque no hay casos confirmados, informaron que hay 76 personas que están aisladas en sus domicilios.

No obstante, ayer se reportó el deceso de una persona de 53 años en el Leonardo Martínez por sospechas de coronavirus; y en el Seguro Social de San Pedro Sula, el gerente del hospital, Omar Jananía, confirmó la muerte de un hombre de 32 años, originario de Choloma. El paciente no tenía una enfermedad de base. El Sinager aún no confirma ambas muertes.

Aunque hay más de 200 contagiados oficialmente, los expertos opinan que en el país podría haber más hondureños con esta enfermedad que no pueden ser detectados por ser asintomáticos, es decir, que no presentan ninguno de los síntomas.

Las encuestas que procesan los expertos a través de la plataforma encuestashonduras.com indican que el 88.9% (unos 17,780) de los que han llenado el formulario son asintomáticos. Hasta el momento son más de 20,000 personas que han ingresado en la plataforma. “Necesitamos que la población se quede en casa y no salga si no tiene una emergencia”, dijo la doctora Elsa Palou.

Los datos muestran, indicó Palou, que el 9% de las personas encuestadas hasta ahora tienen síntomas leves. Una investigación de la Universidad de Columbia, EUA, establece que dos de cada tres contagios de coronavirus han sido causados por personas a quienes no se les había diagnosticado el virus o no presentaron síntomas. “En este momento salir a la calle es un riesgo porque cualquier persona puede tener el virus y no tener síntomas”, aseguró Palou.

Cierre total

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que las proyecciones de personas contagiadas no son alentadoras, “aunque estamos a tiempo de frenar los casos y salir de este problema; pero si las personas siguen saliendo y sin control alguno, será difícil”. Agregó que de continuar el desorden al momento de circular se podría venir un encierro total y no de una semana, sino el tiempo que sea necesario para que cesen los contagios.