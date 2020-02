Con espectáculo cultural dan la bienvenida a miles de cruceristas

Roatán, Honduras

Unos 10,000 turistas provenientes de distintas partes del mundo se tomaron ayer la paradisiaca isla de Roatán.

Los turistas llegaron a bordo de tres cruceros que realizan un recorrido por los principales

sitios turísticos del Caribe.

El evento marcó el inicio de la temporada de verano. El MV Viking Sky fue el primero en llegar al puerto de cruceros a las 6:00 am con 1,440 pasajeros, seguido del Rhapsody OTS a las 6:15 am con 2,800 cruceristas, y por último, a las 7:00 am, el NCL Getaway con 5,600 pasajeros.

Roatán fue una fiesta y se vistió de gala ya que personal de Marca Honduras y la Secretaría de Turismo dieron la bienvenida a los extranjeros con un espectáculo cultural que les agradó. Entregaron camisetas con el mensaje Yo amo a Honduras. La ministra de Turismo, Nicole Marrder, dijo: “Con la llegada de estos tres cruceros a Roatán celebramos una gran fiesta catracha”.

David Barahona, regidor de la Municipalidad de Roatán, dijo que “este es un evento muy importante, tanto por la llegada de los turistas, como por la entrega de la camiseta Yo amo

a Honduras, pues cada persona se lleva un pedacito de Roatán.

Hemos visto a los cruceristas muy contentos por el recibimiento que les han hecho y

esto nos enorgullece, ya que Roatán es uno de los 10 destinos turísticos más importantes

del mundo”.

Según cifras de Kester Bodden, director del puerto de cruceros de Roatán, este año esperan recibir en el puerto de Roatán a 852,643 turistas.

En 2019 recibieron 781,740 cruceristas y en 2018 llegaron 620,952 turistas a la paradisiaca

isla de Roatán.