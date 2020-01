Salud y enfermeras no alcanzan acuerdo en primer día de diálogo

TEGUCIGALPA.

El personal afiliado a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) y el Gobierno no llegaron a un acuerdo anoche en la mesa de negociaciones que se instaló en la Secretaría de Trabajo.

Los manifestantes han dejado clara su petición a pesar de las amenazas de despido por parte del Gobierno: un reajuste de L1,100 en abril de 2020, un segundo de L900 en abril de 2021 y el pago de un bono de L13,000 que el Gobierno y ellos pactaron con la firma de un acta en 2019.

La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, en el primer día de protesta, el lunes 27, afirmó que no se les puede dar los dos beneficios porque es una carga con la cual las arcas públicas no pueden, además que no se debe beneficiar a ningún grupo.

Sin embargo, los afiliados a la Aneeah sostuvieron que el bono es un beneficio que ya estaba pactado y no hay razón para descartarlo para el aumento, porque son asuntos distintos.

La misma acción realizaron los afiliados de la Aneeah que laboran en el hospital Leonardo Martínez, como en el centro de salud Paz Barahona.

Luego Nery Cerrato, viceministro de Salud, en el segundo día de protestas amenazó con audiencias de descargo y despidos a los huelguistas, además de anunciar la contratación inmediata de tres mil enfermeras (os) para ocupar sus cargos.

Sin embargo, ayer temprano en el tercer día de protestas de brazos caídos, la ministra Flores informó que se instalaría una mesa de diálogo para tener una solución final y contundente.

Ayer a las 7:00 pm, en la Secretaría de Trabajo, la mesa de negociaciones arrancó teniendo como mediador al comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

A la reunión asistieron la ministra de Salud, además de Olvin Villalobos, subsecretario de Trabajo, y Luis Cerrato, portavoz de la Aneeah.

Asimismo, la bandera nacional fue colgada en los portones de centros de salud en Yoro, Atlántida, Copán y otros departamentos.

El portavoz de la Aneeah al comenzar las negociaciones dijo que había expectativa de solución a la problemática. “Seguimos exigiendo el reajuste salarial que por ley nos corresponde”, agregó

“Los trabajadores fueron a poner una queja y les estamos dando seguimiento, por eso nos comunicamos con el Gobierno y nos invitaron a mediar en la búsqueda de una solución”, comentó Herrera Cáceres.

Ayer al cierre de esta edición, a las 9:00 pm, trascendió que los asistentes a la reunión no habían podido llegar a un acuerdo.

LA PRENSA contactó a la ministra Flores para saber qué acciones se tomarán o si hoy se reanudan las negociaciones, pero no hubo respuesta.

Operaciones

La doctora Suyapa Molina, presidenta de la comisión interventora del Hospital Escuela, informó que ayer ese centro funcionó con normalidad las 24 horas.

“No se dejó de atender ninguna cita ni cirugías; todas las atenciones están al cien”.En los otros hospitales y centros de salud del país en los que hubo toma no se dejaron de atender las áreas críticas, la misma atención parcial se espera hoy si no hay acuerdo.