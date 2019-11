Empresarios y Gobierno se enfrentan por el manejo del Infop

TEGUCIGALPA.

Las ansiadas reformas al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantienen enfrentados a los empresarios con el Gobierno.

El malestar es fuerte en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que amenaza con no seguir aportando el 1% de contribución mensual que enteran con base en los sueldos y salarios devengados por sus trabajadores.

Armando Urtecho, director Ejecutivo del Cohep, declaró ayer a que el 15 de diciembre harán una reunión de junta directiva en la que se acordará no seguir aportando si el Gobierno no toma una decisión con respecto a las reformas al Infop.

“La sesión de la junta directiva del Cohep va a ser en diciembre y la decisión se va a tomar en esa sesión; entonces el Gobierno tiene de aquí al 15 de diciembre para tomar una decisión con el asunto del Infop”, advirtió.

Urtecho recalcó que si el Congreso Nacional no aprueba las reformas, “la decisión va a ser retirarnos y no pagar a partir del 1 de enero de 2020. Para el sector privado es facilito decir que no se pague”.

Detalló que las reformas van orientadas a cambiar todo el sistema de organización del Infop para formar una mano de obra mejor calificada. Esto implica que el consejo directivo del Infop tenga igual número de representantes.

Diálogo

Carlos Madero, presidente del consejo directivo del Infop, declaró que mediante el diálogo buscarán hacer las reformas consensuadas. “Yo creo que el diálogo es el que soluciona las diferencias de los sectores, y todos los sectores son importantes, pero ambos tienen intereses diferentes”, sostuvo Madero.

Si se les pregunta a los empresarios cuáles son sus intereses, dirán que generar más ingresos y más ganancias. Los trabajadores tienen como interés principal que les paguen más y en las instituciones tripartitas siempre van a existir las diferencias.

Precisó que esas diferencias deberán ser resueltas por el Consejo Económico Social (CES).