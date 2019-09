Migración: no hay logística ni recursos en Honduras para tercer país seguro

“País seguro está en el limbo”: Ricardo Puerta, analista En la práctica, lo que ha sucedido es que hay una decisión de un juez del noveno distrito de California diciendo que la iniciativa de tercer país seguro queda automáticamente fuera del esquema o está cancelada, o sea, esa exigencia no tiene sentido. Eso quiere decir que, si hubo una intención, eso va a quedar en el limbo, porque la orden judicial lo que supone es que deja sin vigencia la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre este tema y eso pasa a la Corte Suprema de Justicia que tendrá que decidir si le da la razón al juez o al Ejecutivo, pero también puede no decidir y dejarlo en el limbo. Lo voy a poner en blanco y negro: la orden judicial elimina la exigencia de tercer país seguro como una orden del Ejecutivo y una opción legal. Eso lo pidió un juez de California y mientras este juez este demandando, lo que está sucediendo es que la demanda pasa a la Corte Suprema de EEUU y mientras esté ahí no entrará en vigencia. Vale aclarar que aún cuando el acuerdo tenga un nombre distinto queda cancelado porque no estamos hablando de la etiqueta, sino del concepto. No importa la etiqueta que le pongan, no pueden poner eso como un prerrequisito para pedir asilo, esa es la esencia de lo que decidió el juez del noveno distrito de California. El juez no es tonto, él no está vendiendo una etiqueta, está vendiendo un concepto, y no es una ley, es una orden ejecutiva y una orden ejecutiva es un capricho del presidente, pero la ley no pide eso ni pide nada contrario a eso, por tanto no se puede poner una exigencia a la ley que el que no la cumpla no pueda ser protegido por la ley. Ricardo Puerta, analista