San Pedro Sula: esperan que cumbre impulse comercio entre 10 países

Agenda 08:30 am – 09:00 am. Inauguración de exposición de países: "Mesoamérica Conecta". 10:15 am – 10:20 am. Inauguración Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula. 10:20 am- 10:25 am. Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep. 10:25 am – 10:40 am. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. 10:40 am -11:00 am. Conferencia Magistral "Mesoamérica en el contexto de las inversiones y comercio regional global". 11:00 am -11:40 am. PANEL 1 Energía: Prioridades y oportunidades en Mesoamérica. 11:50 am -12:30. PANEL 2 Facilitación comercial y tratados: buenas prácticas y lecciones aprendidas. 13:30 M - 14:10 pm. PANEL 3 Infraestructura y Logística: avenidas para el desarrollo y la competitividad en Mesoamérica. 14:20 pm - 15:00 pm. PANEL 4 Emprendimiento de la mujer. 15:10 pm - 16:05 pm. PANEL 5 Fortalecimiento de las mipymes y microcréditos en la región. 16:45 pm– 18:00 pm. Conversatorio empresarial con el presidente de Honduras e instalación del Primer Consejo Empresarial Mesoamericano. 19:15 pm - 21:00 pm. Cóctel: "Noche cultural".