San Pedro Sula se convierte en centro de convenciones del país

San Pedro Sula.



La preparación desde hace más de 15 años ha sido la clave para que San Pedro Sula sea hoy por hoy el centro de convenciones de Honduras, dijo Luis Larach, empresario del turismo de convenciones de la ciudad.



Larach señaló que el turismo de convenciones es el que mayor movimiento económico genera para la ciudad y que el mismo se diversifica, desde el empresario más pequeño al más grande en este tipo de eventos.



Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula, manifestó en la conferencia de prensa antes de la XVII Cumbre de Tuxtla, que han estado trabajando para que los empresarios de diferentes países se lleven la mejor impresión de la ciudad.



Calidonio dijo que este tipo de eventos no solo ofrece oportunidades de trabajo e inversión, sino que también permite que los pequeños y medianos empresarios puedan vender sus productos y servicios.



“Es un tema de emprendimiento, es lo que más me gusta, que no está enfocado solo en los beneficios económicos, también incluye la parte social”, dijo el alcalde de la Capital Industrial.



Sobre los beneficios para San Pedro Sula, Calidonio señaló que de inmediato será el movimiento económico que dejan los visitantes; sin embargo, también resaltó los beneficios a mediano y largo plazo que se consiguen a través de alianzas y compromisos que los turistas hacen con la ciudad.



El alcalde señaló que esperan dar a conocer lo mejor de San Pedro Sula y de Honduras.

Conferencia de prensa de la XVII Cumbre de Tuxtla.

Industria sin chimenea

La Cámara de Turismo de San Pedro Sula destacó que la industria Mice (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones) es una de las más inclusivas para el país, ya que ha permitido mostrar la infraestructura instalada en centros de convenciones, la capacidad hotelera.



Denia Flores Gómez, presidenta de Canaturh en la Capital Industrial, señaló que uno de los factores que han fortalecido el turismo de convenciones es la conectividad aérea que posee la ciudad. “Canaturh SPS, Secretaría de Turismo y la Municipalidad de SPS hoy más que nunca estamos trabajando de la mano para captar más eventos para seguir impulsando esta industria”, dijo.



Según los datos de la Canaturh, el 75% de visitantes de lunes a jueves vienen por turismo corporativo y negocios, y el restante 25% por turismo de convenciones y eventos específicamente.



Se estima que el gasto diario de los visitantes es de 250 dólares (L6,150) que se distribuyen entre servicio de transporte, alojamiento y alimentación, donde se ven beneficiados los hoteles, centros de convenciones, artesanos, maleteros, transportistas y meseros.



“El turismo de reuniones es un intercambio de conocimientos a través de las charlas y un intercambio cultural que nos permite mostrar nuestra cultura, y es la oportunidad de dar a conocer nuestro país. Esto crea intercambio económico que nos permite atraer inversión y también que la gente pueda conocer las propuestas de país para invertir”, explicó Flores.



Los principales centros de convenciones en San Pedro Sula son el Club Hondureño Árabe, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y el Copantl Hotel & Convention Center, el más grande y nuevo de la ciudad. La cantidad de habitaciones en San Pedro Sula es de 3,775, con una capacidad de camas de 5,824, según el último censo de habitaciones.